Інгаляція – популярний метод лікування хвороб дихальних шляхів. Основне завдання процедури – це вплив ліків безпосередньо на хвору ділянку, шляхом їх вдихання.

Інгаляції часто проводять для лікування бронхіту, астми, хронічних захворювань легень та іншого.

Лікар Діана Власова розповіла Фактам ICTV, чи можна робити інгаляцію при підвищеній температурі, та які наслідки від цього.

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Для чого потрібна інгаляція

Процедуру застосовують в різних медичних цілях.

Вдихання лікарських препаратів допомагає зменшити запалення дихальних шляхів.

Пацієнти з астмою чи хронічними обструктивними захворюваннями легень роблять інгаляцію для розширення бронхів. Таким чином, доступ повітря до легень покращується.

Також цей метод лікування допомагає очистити легені, через виділення слизу з дихальних шляхів.

– Зазвичай інгаляції роблять дітям, дорослим – рідше. Це досить корисна процедура, якщо дотримуватися рекомендацій лікаря, – зазначає Діана.

Ліки, завдяки процедурі, швидко “доходять” до дихальних шляхів, і одразу починають діяти у потрібному місці.

Через те, що препарати діють лише на місця захворювання, побічні ефекти, що присутні при їх прийманні внутрішньо, мінімізуються.

Чи можна робити інгаляцію при температурі

Лікарі рекомендують бути обережними з процедурою, якщо температура тіла хоча б трішки підвищена.

– Варто бути обережними, якщо перед використанням інгалятора піднімається температура, – наголошує медикиня.

Якщо підвищена температура, інгаляцію робити не слід.

– У такому разі не можна проводити такі маніпуляції (це прописано навіть в інструкції до інгалятора), – зазначає експертка.

Що буде, якщо робити інгаляцію при температурі

Лікарі попереджають, що проведення процедури з підвищеною температурою може тільки ускладнити перебіг хвороби та призвести до серйозних наслідків.

– При підвищеній температурі організм вже бореться з інфекцією чи запаленням, і інгаляція може погіршити симптоми або викликати дискомфорт, – додає Діана.

Інгаляція супроводжується теплим повітрям, воно може ще підвищити температуру тіла та спровокувати опіки.

– Парами можна обпектися, інгаляція може викликати підвищення температури вихідного повітря, що може бути небезпечним, особливо для маленьких дітей, – підкреслила експерт.

Також цей метод лікування з температурою тіла збільшує ризики виникнення алергічних реакцій.

– Тому, при підвищенні температури, варто не використовувати інгалятор і почекати, доки температура спаде, або прийняти жарознижувальні препарати (якщо температура вище 38.5°С), – сказала лікар.

Загалом, інгаляція – це ефективний метод лікування, але варто бути обережними з його застосуванням. Перед проведенням процедури краще консультуватися з лікарем, пізніше – дотримуватись його рекомендацій.