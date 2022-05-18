Для внутрішньо переміщених осіб актуальним залишається питання планової вакцинації та карти щеплень для виїзду за кордон.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, де та як це зробити.

За його словами, планові щеплення можна зробити у будь-якому найближчому закладі, який надає первинну медичну допомогу. Для цього не потрібно укладати декларацію. Там же можна отримати взяти карту щеплень для виїзду за кордон.

– Я б радив брати довідку про проведення щеплення. Це єдина універсальна форма, яка діє зараз на період військового часу. Ця довідка також приймається і за кордоном, якщо людина переїжджає потім до іншої країни, – зазначив Ігор Кузін.

Вакцинація, відповідно до національного календаря, проводиться безкоштовно.

Водночас у МОЗ наголошують на необхідності робити всі необхідні щеплення. Це допоможе вберегтися від захворювань та уникнути проблем під час виїзду до інших країн.

Джерело: Сніданок з 1+1