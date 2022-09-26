Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочого візиту на Львівщину взяв участь у відкритті мобільної майстерні протезування на базі Національного реабілітаційного центру Незламні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Майстерня складається з контейнера з обладнанням, де вироблятимуть протези, а також приміщення в лікарні, де пацієнтам робитимуть примірки і гіпсові негативи, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що все необхідне обладнання, комплектуючі до протезів та матеріали одного з найкращих у світі виробників – німецької компанії Ottobock – надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та МОЗ України.

Також протезисти реабілітаційного центру вже пройшли навчання в Німеччині в компанії Ottobock.

Уточнюється, що разом з майстернею Центр Незламні отримує 200 протезів.

Крім того, Віктор Ляшко також ознайомився з роботою кабінету асистивних технологій на базі лікарні Св. Пантелеймона Першого медичного об’єднання. Йдеться про виготовлення, підбір та налаштування допоміжних до протезування засобів і технологій.

Зокрема, в кабінеті можна підібрати візки, милиці, палиці, шини Томаса, ортези для верхніх і нижніх кінцівок, корсети, бандажі, протези та інше.

Нагадаємо, що в рамках програми протезування в Центрі вже встановлено перший біонічний протез руки української компанії Esper Bionics українському воїну Михайлу Юрчуку.

Також в якості первинного протезування приступили до установки найлегших у світі, надрукованих на 3D-принтері, біонічних протезів рук американської компанії Unlimited Tomorrow.