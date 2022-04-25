Для лікування душевних негараздів, стресу, тривожних станів, найкраще підходить когнітивно-поведінкова терапія, а не ліки. І хоча лікар може порадити заспокійливе, але пігулка матиме тимчасовий ефект. Натомість людині треба навчитися жити з проблемою.

Про переваги цього методу розповіла терапевт Анна Бакшеєва.

– На жаль, душевний біль не фізичний, його важко заглушити таблеткою чи навіть місячним курсом таблеток. Для лікування душевних негараздів найкраще працює психотерапія, – розповідає Анна Бакшеєва.

Вона пояснила модель КПТ. Вона складається з п’яти елементів, кожен з яких впливає на інші – зовнішні обставини, думки, емоції, дії, фізичні реакції.

Модель:

на людину діють зовнішні обставини, які неможливо змінити – війна, втрата роботи, рідні у небезпеці;

в голові у людини виникають думки – “Я не приношу користі. Я замало роблю. Я нікчема”;

такі думки провокують емоції – сум, розчарування, пригнічення;

емоції впливають на дії – людина закривається у собі, цілий день читає новини, не спілкується з іншими та віддаляється від них;

це впливає на здоров’я людини та зовнішні обставини – починає боліти спина, шлунок, виникає втома, в родині – сварки та непорозуміння.

Водночас ідея КПТ у тому, щоб змінивши думки та поведінку, впливати на емоції та вчитися долати життєві труднощі.

– Це непросто. Це потребує зусиль і дисципліни, але це вклад у самого себе, – додає лікар.

Наприклад, замість того, щоб закриватися в собі під час негативних думок, можна зайнятися улюбленою справою чи зварити обід. В людини одразу підвищиться настрій, вона буде задоволена собою, а її рідні будуть їй вдячні.

Така робота над собою буде чудовим вкладом у майбутнє, адже попереду у житті буде чимало стресових ситуацій. І вміння опанувати негативні думки та емоції та відповідати на них правильними діями буде гарною навичкою.