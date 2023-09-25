Згідно з новими дослідженнями, здорові дорослі не повинні перевищувати споживання 400 мг кофеїну на день, що еквівалентно приблизно чотирьом-п’яти чашкам кави на день.

Доктор Метью Калькасола, зареєстрований лікар загальної практики та головний лікар Get A Drip, попереджає, що надмірне вживання кофеїну може мати небажані ефекти, як-от почуття тривоги, неспокою, нерегулярне серцебиття і проблеми зі сном.

Довгострокове споживання кави може призвести до хронічного безсоння, депресії, проблем зі шлунком та високого артеріального тиску.

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Замість цього експерти рекомендують інші способи підтримки бадьорості.

Чай містить менше кофеїну, але може бути чудовою альтернативою. Особливо корисними є чорний чай і чайна мішанка, яка містить спеції для збереження енергії.

Гаряча вода з лимоном і медом може підняти настрій та надати енергії завдяки вмісту вітаміну С.

Вибирайте продукти, які містять складні вуглеводи та забезпечують рівномірний потік енергії.

Субпродукти, як-от печінка, можуть допомогти зменшити втому завдяки вмісту білка та вітаміну B12.

Робіть перерви перед екраном, дивіться на відстань та робіть фізичні вправи для очей, щоб уникнути їх утоми.

Коротка прогулянка на свіжому повітрі або фізична активність можуть підняти енергію та пильність.

Постійна втрата енергії може бути пов’язана з дефіцитом вітамінів B12 та D. Перевірте їх рівень та введіть доповнення, якщо потрібно.

Добавка магнію ввечері може допомогти розслабити мозок та тіло, полегшуючи засинання.

З допомогою цих порад ви можете зберегти свою бадьорість без потреби в безкінечних чашках кави. Не забувайте слідкувати за своїм здоров’ям і робити вибір, який найкраще відповідає вашим потребам та стилю життя.