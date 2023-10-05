Клізма – це процедура, яка використовується для очищення кишківника від залишків їжі, засмічень, токсинів чи призначається для лікування певних медичних станів

Лікар Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV, як правильно робити клізму.

Як робити клізму

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Перед процедурою не варто вживати їжу та напої, що погано засвоюються, щонайменше за годину до проведення клізми.

Підготуйте всі необхідні матеріали.

Лікар назвав, що необхідно підготувати перед клізмою:

Клізмова груша або інший пристрій для введення рідини в пряму кишку.

Тепла вода (комфортної температури, НЕ гаряча).

Підстилка під ділянку таза.

Мазь або гель на водній основі для змащування наконечника клізми.

Мило та рушник для гігієнічних потреб.

Перед початком процедури зберіть всі необхідні речі під рукою, щоб уникнути зайвих рухів під час неї.

Підготовка розчину:

Розчин для клізми може бути приготовлений за допомогою лікарського фармацевтичного засобу або просто прокип’яченої води. Дотримуйтеся інструкцій на упаковці, якщо ви використовуєте лікарський препарат.

Розчин повинен бути теплим, але не гарячим, задля комфорту і безпеки.

Покрокова інструкція від лікаря, як зробити клізму:

Помийте руки та підготуйте місце для проведення процедури. Заповніть клізму теплою водою. Прийміть комфортну позу (зазвичай, лежачи на боку, максимально підтягнувши ноги до живота). Змастіть накінечник клізми маззю, вазеліном або лубрикантом, щоб полегшити введення. Поступово введіть вміст груші у пряму кишку, утримуйте грушу високо над рівнем вашого тіла. Після введення води утримуйте її всередині протягом кількох хвилин. Після цього відвідайте туалет і спорожніть кишківник. Повторюйте процедуру, якщо це необхідно, до чистих промивних вод. Після завершення клізми ретельно вимийте руки та все, що використовувалося, з милом. Обовʼязково слід відвідати лікаря, якщо у вас є постійні проблеми з запорами.

– Будь ласка, пам’ятайте, що ця інструкція загальна, тож краще консультуватися з медичним фахівцем для отримання індивідуальних порад і вказівок, з огляду на вашу конкретну ситуацію та стан здоров’я, – наголошує Андрій Кондратенко.

Ризики і небезпеки під час клізми

Під час клізми можна травмувати стінку кишківника, якщо не використовувати мазь або різко вводити кінчик насадки.

– Пам’ятайте, в нормі введення насадки має бути абсолютно безболісним, – наголошує лікар.

Введення надмірної кількості рідини в кишківник може призвести до розтягнення стінки та болю.

– За появи відчуття наповнення кишківника слід припинити введення рідини, – додає експерт.

Також може порушитися рідинно-електролітний баланс, це особливо важливо для людей із серцевою або нирковою недостатністю.

Може виникнути алергічна реакція на мазь чи гель для змащування наконечника клізми.

За регулярного проведення клізм може постраждати мікрофлора кишківника та порушитися процес травлення.

– Тому завжди важливо дотримуватися інструкцій лікаря або медичного фахівця, особливо якщо ви це робите самостійно, – зазначає Андрій.

Якщо у вас виникають запитання або маєте сумніви щодо безпеки чи необхідності проведення клізми, звертайтеся до свого лікаря для консультації та надання відповідних порад.