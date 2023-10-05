Клизма — это процедура, которая используется для очистки кишечника от остатков пищи, засорений, токсинов или назначается для лечения определенных медицинских состояний

Врач Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV, как правильно делать клизму.

Как делать клизму

Сейчас смотрят

Перед процедурой не стоит употреблять пищу и напитки, которые плохо усваиваются, по меньшей мере за час до проведения клизмы.

Подготовьте все необходимые материалы.

Врач назвал, что необходимо подготовить перед клизмой:

Клизменная груша или другое устройство для введения жидкости в прямую кишку.

Теплая вода (комфортной температуры, не горячая).

Подстилка под область таза.

Смазка или гель на водной основе для смазывания наконечника клизмы.

Мыло и полотенце для гигиенических нужд.

Перед началом процедуры соберите все необходимые вещи, чтобы они были под рукой, а вы избежали лишних движений во время нее.

Подготовка раствора:

Раствор для клизмы может быть приготовлен с помощью лекарственного фармацевтического средства или просто прокипяченной воды. Следуйте инструкциям на упаковке, если вы используете лекарственный препарат.

Раствор должен быть теплым, но не горячим, для комфорта и безопасности.

Пошаговая инструкция от врача, как сделать клизму:

Помойте руки и подготовьте место для проведения процедуры. Заполните клизму теплой водой. Примите комфортную позу (обычно лежа на боку, максимально подтянув ноги к животу). Смажьте наконечник клизмы смазкой, вазелином или лубрикантом, чтобы облегчить введение. Постепенно введите содержимое груши в прямую кишку, удерживайте грушу высоко над уровнем вашего тела. После введения воды, удерживайте ее внутри в течение пары минут. После этого посетите туалет и очистите кишечник. Повторяйте процедуру, если это необходимо, до чистых промывных вод. После завершения клизмы тщательно вымойте руки и все что использовалось с мылом. Обязательно следует посетить врача, если у вас есть постоянные проблемы с запорами.

— Пожалуйста, помните, что эта инструкция общая, и лучше консультироваться с медицинским специалистом для получения индивидуальных советов и указаний, учитывая вашу конкретную ситуацию и состояние здоровья, — отмечает Андрей Кондратенко.

Риски и опасности во время клизмы

Во время клизмы можно травмировать стенку кишечника, если не использовать смазку или резко вводить кончик насадки.

— Помните, в норме введение насадки должно быть абсолютно безболезненным, — подчеркивает врач.

Введение чрезмерного количества жидкости в кишечник может привести к растяжению стенки и боли.

— При появлении ощущения наполнения кишечника следует прекратить введение жидкости, — добавляет эксперт.

Также может нарушиться жидкостно-электролитный баланс, это особенно важно для людей с сердечной или почечной недостаточностью.

Может возникнуть аллергическая реакция на смазку или гель для смазывания наконечника клизмы.

При регулярном проведении клизм может пострадать микрофлора кишечника и нарушатся процессы пищеварения.

— Поэтому всегда важно следовать инструкциям врача или медицинского специалиста при выполнении клизмы, особенно если вы это делаете самостоятельно, — отмечает Андрей.

Если у вас возникают вопросы или есть сомнения относительно безопасности или необходимости проведения клизмы, обращайтесь к своему врачу для консультации и предоставления соответствующих советов.