Якщо ви один із багатьох людей, які випадково проковтнули жувальну гумку, вас, імовірно, цікавить, як довго вона залишиться у шлунку. Подейкують, сім років. Неправда.

– Це казки старих бабусь, – каже Саймон Тревіс, професор клінічної гастроентерології Оксфордського університету Великої Британії.

Науковець не знає, звідки взявся цей міф, але припускає, що хтось хотів заборонити своїм дітям жувати гумку.

За його словами, ковтання гумки шкідливо лише за умови надмірного споживання, наприклад, понад три рази на день.

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Зазвичай жувальна гумка проходить через шлунок, потрапляє до кишечника та виходить з організму незміненою.

– Бувають випадки, коли жувальна гумка, яку проковтнули немовлята, викликає у них непрохідність. Але за понад 30 років гастрономічної практики я такого ніколи не бачив, – каже професор.

Загалом, якщо ви випадково проковтнули жувальну гумку і не відчуваєте незручностей або болю, не варто хвилюватися.

Однак у тих, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту (наприклад, хворобу Крона), це може призвести до ускладнень. Тому краще проконсультуватися з лікарем.