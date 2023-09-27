Если вы один из многих людей, которые случайно проглотили жевательную резинку, вас, скорее всего, интересует, насколько долго она останется в желудке. Говорят, семь лет. Неправда.

— Это сказка старых бабушек, — говорит Саймон Трэвис, профессор клинической гастроэнтерологии Оксфордского университета Великобритании.

Ученый не знает, откуда взялся этот миф, но предполагает, что кто-то хотел запретить своим детям жевать резинку.

По его словам, глотание резинки вредно только при условии чрезмерного потребления, например, более трех раз в день.

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Обычно жевательная резинка проходит через желудок, попадает в кишечник и выходит из организма неизмененной.

— Бывают случаи, когда жевательная резинка, которую проглотили младенцы, вызывала у них непроходимость. Но за более чем 30 лет гастрономической практики я такого никогда не видел, — говорит профессор.

В общем, если вы случайно проглотили жевательную резинку и не испытываете неудобств или боли, не стоит волноваться.

Однако тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, болезнь Крона), это может привести к осложнениям. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом.