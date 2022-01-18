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Лише за 100 днів: вченим вдалося методом трансплантації клітин вилікувати діабет I типу

18 Січня 2022, 18:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мыши лаборатория
Джерело: Depositphotos

Вчені Північно-Західного університету в США знайшли багатообіцяючий спосіб, який дозволяє максимально знизити ризик відторгнення пересаджених клітин при лікуванні важких фонових захворювань.

Вони блискуче продемонстрували його в ході експерименту з трансплантації острівцевих клітин підшлункової залози, що дозволило повністю вилікувати діабет I типу лише за 100 днів. Щоправда поки тільки у мишей.

Як повідомляється, острівцеві клітини підшлункової залози здатні продукувати інсулін, якого так потребують діабетики. Але головна проблема полягала в агресивній реакції імунної системи. Вона просто відторгала чужорідні клітини.

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У своїй науковій роботі вчені використовували рапаміцин – імунодепресант широкого спектру дії. У великих дозах цей препарат дуже токсичний, а в низьких дає слабкий ефект. Однак він виявився незамінним у поєднанні з наночастинками, які створили дослідники. Вони помістили на них ліки, щоб мати можливість контролювати їхню цілеспрямовану доставку.

У підсумку вдалося не тільки вилікувати діабет I типу у мишей за 100 днів, але і зберегти стійкий ефект протягом декількох місяців спостережень.

Наразі команда вдосконалює технологію в надії отримати дозвіл на проведення клінічних досліджень. Не виключено, що в перспективі цей метод стане основоположним для зниження ризиків ускладнень при трансплантації інших тканин і органів.

ДжерелоNorthwestern University

Теги
Інсулін , Діабет , лікування , Наукові дослідження , науковці
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