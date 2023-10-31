Мед із сіллю часто використовують у народній медицині. Цим розчином лікують суглоби, біль у горлі та інше. Крім того, таке неординарне поєднання часто впроваждують у раціон людей, які займаються спортом. Мед з сіллю: кому можна а кому не можна вживати – читайте в матеріалі.

Мед з сіллю: чи можна вживати дітям

Педіатр Олена Власова стверджує, що не зовсім доречно використовувати таке поєднання для дітей. Адже мед із сіллю часто використовують у якості скрабу для дитячої шкіри. Та саме таке поєднання буде подразнювати епідерміс. Особливо – раннього віку. Дітям до 12 місяців мед вживати взагалі заборонено (через можливий розвиток ботулізму).

Мед з сіллю: чи прийнятно використовувати для лікування суглобів

За словами експерта, в цій ситуації спершу треба з’ясувати, чому вони болять.

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Через що саме виникає біль та в яких точках. А вже потім – розбиратися із методами лікування.

Особливо, якщо у таких людей є ураження шкіри.

Чи можна використовувати перорально мед із сіллю

За словами лікаря, краще не використовувати такі методи без консультації фахівця. Адже бувають випадки, коли до таких народних методів дослухаються люди, які мають цукровий діабет.

В таких випадках, мед із сіллю точно зашкодить. Не дивлячись на те, що в меді міститься багато корисних речовин, якщо у вас є серйозні захворювання, краще не ризикувати.

Чи можна вживати мед із сіллю перед тренуванням або коли болить горло

Через те, що мед підвищує рівень глюкози в крові, продукт вважається сумішшю легкозасвоюваних вуглеводів. В плані спортивного харчування це питання доволі складне.

Однак якщо говорити про лікування горла, то це може бути одноразовою акцією.

Можливо, у старших дітей ця суміш даватиме позитивний ефект (раз на день). Важливо також не забувати про алергію та індивідуальну реакцію на мед. Якщо наслідки після вживання меду негативні – не ризикуйте здоров’ям.