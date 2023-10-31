Мед с солью часто используется в народной медицине. Этим раствором лечат суставы, боли в горле и другое. Кроме того, такое неординарное сочетание часто вводят в рацион людей, которые часто занимаются спортом. Мед с солью: кому можно, а кому нельзя употреблять – читайте в материале.

Мед с солью: можно ли употреблять детям

Педиатр Елена Власова утверждает, что не совсем уместно использовать такое соединение для детей. Ведь мед с солью часто используют в качестве скраба для детской кожи. Но именно такое сочетание будет раздражать эпидермис. Особенно – раннего возраста. Детям до 12 месяцев мед употреблять вообще запрещено (из-за возможного развития ботулизма).

Мед с солью: приемлемо ли использовать для лечения суставов

По словам эксперта, в этой ситуации сначала нужно выяснить, почему они болят.

Из-за чего именно возникает боль и в каких точках.

А уже потом – разбираться с методами лечения. Особенно – если у таких людей есть поражение кожи.

Можно ли использовать пероральный мед с солью

По словам врача, лучше не использовать подобные методы без консультации специалиста. Ведь бывают случаи, когда к таким народным методам прислушиваются люди с сахарным диабетом.

В таких случаях мед с солью точно повредит. Несмотря на то, что в меде содержится много полезных веществ, если у вас есть серьезные заболевания, лучше не рисковать.

Можно ли употреблять мед с солью перед тренировкой или когда болит горло

Из-за того, что мед повышает уровень глюкозы в крови, продукт считается смесью легкоусвояемых углеводов. В плане спортивного питания этот вопрос достаточно сложен.

Однако, если говорить о лечении горла, то это может быть одноразовой акцией.

Возможно, у старших детей эта смесь будет давать положительный эффект (ежедневно). Важно также не забывать об аллергии и индивидуальной реакции на мед. Если последствия после употребления меда отрицательные – не рискуйте здоровьем.