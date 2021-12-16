Новий рік вже через 15 днів, тому українці зараз активно купують ялинки та новорічні прикраси до них. Однак іграшки необхідно обирати не тільки за естетичними критеріями, але й не варто забувати про безпеку. У Центрі громадського здоров’я розповіли, як обрати безпечні іграшки для святкового дерева. Як обрати безпечні іграшки

Купувати іграшки найкраще у спеціальних точках: у великій мережі або в спеціалізованому магазині. На стихійних ринках чи в переходах немає можливості отримати гарантії якості та захисту прав споживача.

Також необхідно перевіряти чи на пакованні вказаний виробник, склад виробу, чи є документи, що засвідчують якість і безпеку. У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, як-то фенол, свинець. Вони небезпечні, особливо для дітей.

Найкращими маркерами якості може бути фарба й запах. Фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах — не бути різким. Гострі кінці кріпильних матеріалів мають бути недоступними й надійно закритими захисними ковпачками.

– Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати, цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур надійно з’єднані, а виріб зроблений із вогнетривкого матеріалу. Попросіть продавця включити гірлянду, щоби перевірити чи від тепла не з’являється різкий запах, не сильно нагрівається. Потужність має бути до 65 Вт, – зазначили у ЦГЗ.

Віддавати перевагу спеціалісти радять українським виробникам і з маркуванням державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну. Однак найбезпечніше — виготовити новорічний декор своїми руками.

Джерело: ЦГЗ