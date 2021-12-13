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Обережно, гірлянди: з бронхів 4-річного хлопчика витягли лампочку

13 Грудня 2021, 13:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гирлянда
Джерело: Depositphotos

Лампочка зі світлодіодної гірлянди потрапила  у бронхи читирирічного хлопчика, звідти її дістав без жодного розрізу торакальний хірург Олександр Колодій.

В одній з родин у Львові дістали коробки з ялинковими прикрасами. Чотирирічний хлопчик в якийсь момент вирішив спробувати на смак світлодіодну лампочку з гірлянди. За якусь мить малий проковтнув лампочку, почав кашляти і задихатися.

Батьки не гаяли часу і викликали швидку допомогу, яка і привезла малюка до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит.

Після рентгенобстеження чергові лікарі побачили стороннє тіло у дихальних шляхах дитини. Діставали його з допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

– Гострими, направленими в різні сторони вусиками, лампочка дивилася на мене, – пояснив торакальний хірург Олександр Колодій. – Вони під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку.з бронхів.

Кожний випадок потрапляння стороннього тіла у дихальні шляхи – унікальний. Але щоразу медики-віртуози знаходять рішення для порятунку малечі.

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Лікарі нагадують дорослим: будьте обережними з усіма дрібними і гострими предметами, якщо у домі є маленькі діти! Маленькі дослідники мають звичку все пробувати на зуб. Хай свята будуть безпечними.

Лікарі хірургічного, приймального та анестезіологічного відділень Черкаської обласної лікарні вилучили  з дихальних шляхів дитини голку, чим врятували життя маленькому пацієнту.

Джерело: ЛОДКЛ Охматдит

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лікування , поради лікаря
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