Лампочка из светодиодной гирлянды попала в бронхи четырехлетнего мальчика, оттуда ее достал без единого разреза торакальный хирург Александр Колодий.

В одной из семей во Львове достали коробки с елочными украшениями. Четырехлетний мальчик в какой-то момент решил попробовать на вкус светодиодную лампочку из гирлянды. Через мгновение малыш проглотил лампочку, начал кашлять и задыхаться.

Родители не теряли времени и вызвали скорую помощь, которая и привезла малыша во Львовскую областную детскую больницу Охматдет.

После рентгенобследования дежурные врачи увидели инородное тело в дыхательных путях ребенка. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без разреза.

– Острыми, направленными в разные стороны усиками, лампочка смотрела на меня, – объяснил торакальный хирург Александр Колодий. — Они во время дыхания травмировали слизистую в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы при удалении не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронхов.

Каждый случай попадания постороннего тела в дыхательные пути – уникален. Но каждый раз медики-виртуозы находят решение для спасения малышей.

Врачи напоминают взрослым: будьте осторожны со всеми мелкими и острыми предметами, если в доме есть маленькие дети! Маленькие исследователи имеют привычку все пробовать на зуб. Пусть праздники будут безопасными.

Врачи хирургического, приемного и анестезиологического отделений Черкасской областной больницы изъяли из дыхательных путей ребенка иглу, чем спасли жизнь маленькому пациенту.

Источник: ЛОДКБ Охматдет