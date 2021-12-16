Новый год уже через 15 дней, поэтому украинцы сейчас активно покупают елки и новогодние украшения к ним. Однако игрушки необходимо выбирать не только по эстетическим критериям, но и не стоит забывать о безопасности.

В Центре общественного здоровья рассказали, как выбрать безопасные игрушки для праздничного дерева.

Как выбрать безопасные игрушки

Покупать игрушки лучше всего в специальных точках: в крупной сети или в специализированном магазине. На стихийных рынках или в переходах нет возможности получить гарантии качества и защиты прав потребителя.

Также необходимо проверять на упаковке ли указанный производитель, состав изделия, есть ли документы, удостоверяющие качество и безопасность. В елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества, как фенол, свинец. Они опасны, особенно для детей.

Лучшими маркерами качества может быть краска и запах. Краска и блестки на игрушке не должны осыпаться даже от легкого трения, а запах — не быть резким. Острые концы крепежных материалов должны быть недоступными и надежно закрытыми защитными колпачками.

— Если покупаете электрические украшения и различную иллюминацию, обязательно проверяйте сертификаты, целостность и состав конструкции: лампочки должны крепко держаться в гнездах, вилка и шнур надежно соединены, а изделие сделано из огнеупорного материала. Попросите продавца включить гирлянду, чтобы проверить не появляется ли от тепла резкий запах, не сильно ли нагревается. Мощность должна быть до 65 Вт, — отметили в ЦОЗ.

Отдавать предпочтение специалисты советуют украинским производителям и с маркировкой государственного стандарта, состава изделия, гарантийного срока. Однако самое безопасное — сделать новогодний декор своими руками.

Источник: ЦОЗ