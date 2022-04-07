Під час війни в Україні є ризик, що ворожа армія може застосувати проти населення хімічну зброю або влучить у якесь підприємство, що спровокує викид небезпечної речовини, одна з них – хлор.
Медики розповіли про ознаки отруєння хлором та надання першої допомоги.
– Хлор – токсичний газ з корозійними властивостями. До організму може потрапити через вдихання. Всмоктування через непошкоджену шкіру або проковтування малоймовірні, – зазначають фахівці.
Зазвичай люди можуть відчути запах хлору, що вбереже від отруєння. Проте постійний вплив речовини викликає адаптацію.
Водночас варто знати, що пари хлору важчі за повітря, вони збираються і залишаються у погано провітрюваних, низинних або замкнутих місцях (каналізація, підвали).
Як хлор впливає на організм людини
Очі
- легкий або помірний прояви – відчуття подразнення, спазматичні моргання або мимовільне змикання повік, почервоніння, запалення, сльозотеча;
- важкий прояв – опіки рогівки, що призводять до загибелі клітин.
Під час вдихання
- легкий або помірний прояви – подразнення очей, носа та горла, кашель, відчуття задухи, блювання, захриплість чи повна втрата голосу;
- важкий прояв – критичне звуження верхніх дихальних шляхів (раптова смерть), виражена задуха, рясні виділення з носа та рота.
Шкіра
- легкий та помірний прояви – біль, почервоніння та пухирі;
- важкий прояв – хімічні опіки, що призводять до загибелі клітин шкіри.
Перша допомога при отруєнні хлором
- вивести потерпілого із забрудненої зони;
- зняти верхній одяг;
- вимити забруднену шкіру чистою чи мильною водою;
- накрити людину термопокривалом, щоб запобігти переохолодження.
Водночас не існує антидоту від отруєння хлором. Лікування – симптоматичне.
Важливо обов’язково звернутися за медичною допомогою.
Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків