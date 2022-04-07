Під час війни в Україні є ризик, що ворожа армія може застосувати проти населення хімічну зброю або влучить у якесь підприємство, що спровокує викид небезпечної речовини, одна з них – хлор.

Медики розповіли про ознаки отруєння хлором та надання першої допомоги.

– Хлор – токсичний газ з корозійними властивостями. До організму може потрапити через вдихання. Всмоктування через непошкоджену шкіру або проковтування малоймовірні, – зазначають фахівці.

Зазвичай люди можуть відчути запах хлору, що вбереже від отруєння. Проте постійний вплив речовини викликає адаптацію.

Водночас варто знати, що пари хлору важчі за повітря, вони збираються і залишаються у погано провітрюваних, низинних або замкнутих місцях (каналізація, підвали).

Як хлор впливає на організм людини

Очі

легкий або помірний прояви – відчуття подразнення, спазматичні моргання або мимовільне змикання повік, почервоніння, запалення, сльозотеча;

важкий прояв – опіки рогівки, що призводять до загибелі клітин.

Під час вдихання

легкий або помірний прояви – подразнення очей, носа та горла, кашель, відчуття задухи, блювання, захриплість чи повна втрата голосу;

важкий прояв – критичне звуження верхніх дихальних шляхів (раптова смерть), виражена задуха, рясні виділення з носа та рота.

Шкіра

легкий та помірний прояви – біль, почервоніння та пухирі;

важкий прояв – хімічні опіки, що призводять до загибелі клітин шкіри.

Перша допомога при отруєнні хлором

вивести потерпілого із забрудненої зони;

зняти верхній одяг;

вимити забруднену шкіру чистою чи мильною водою;

накрити людину термопокривалом, щоб запобігти переохолодження.

Водночас не існує антидоту від отруєння хлором. Лікування – симптоматичне.

Важливо обов’язково звернутися за медичною допомогою.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків