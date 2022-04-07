Во время войны в Украине есть риск, что вражеская армия может применить против населения химическое оружие или обстрелять какое-либо предприятие, что спровоцирует выброс опасного вещества, одно из них – хлор.

Медики рассказали о признаках отравления хлором и оказании первой помощи.

— Хлор – токсичный газ с коррозионными свойствами. В организм может попасть через вдыхание. Всасывание через неповрежденную кожу или проглатывание маловероятны, — отмечают специалисты.

Обычно люди могут почувствовать запах хлора, который убережет от отравления. Однако постоянное воздействие вещества вызывает адаптацию.

В то же время следует знать, что пары хлора тяжелее воздуха, они собираются и остаются в плохо проветриваемых, низменных или замкнутых местах (канализация, подвалы).

Как хлор влияет на организм человека

Глаза

легкое или умеренное проявления – ощущение раздражения, спазматические моргания или самопроизвольное смыкание век, покраснение, воспаление, слезотечение;

тяжелое проявление – ожоги роговицы, приводящие к гибели клеток.

Во время вдыхания

легкое или умеренное проявления — раздражение глаз, носа и горла, кашель, чувство удушья, рвота, охриплость или полная потеря голоса;

тяжелое проявление – критическое сужение верхних дыхательных путей (внезапная смерть), выраженное удушье, обильные выделения из носа и рта.

Кожа

легкое и умеренное проявления — боль, покраснение и волдыри;

тяжелое проявление – химические ожоги, приводящие к гибели клеток кожи.

Первая помощь при отравлении хлором

вывести потерпевшего из загрязненной зоны;

снять верхнюю одежду;

вымыть загрязненную кожу чистой или мыльной водой;

накрыть человека термопокрывалом, чтобы предотвратить переохлаждение.

В то же время не существует антидота от отравления хлором. Лечение – симптоматическое.

Важно обязательно обратиться за медицинской помощью.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков