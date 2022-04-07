Во время войны в Украине есть риск, что вражеская армия может применить против населения химическое оружие или обстрелять какое-либо предприятие, что спровоцирует выброс опасного вещества, одно из них – хлор.
Медики рассказали о признаках отравления хлором и оказании первой помощи.
— Хлор – токсичный газ с коррозионными свойствами. В организм может попасть через вдыхание. Всасывание через неповрежденную кожу или проглатывание маловероятны, — отмечают специалисты.
Обычно люди могут почувствовать запах хлора, который убережет от отравления. Однако постоянное воздействие вещества вызывает адаптацию.
В то же время следует знать, что пары хлора тяжелее воздуха, они собираются и остаются в плохо проветриваемых, низменных или замкнутых местах (канализация, подвалы).
Как хлор влияет на организм человека
Глаза
- легкое или умеренное проявления – ощущение раздражения, спазматические моргания или самопроизвольное смыкание век, покраснение, воспаление, слезотечение;
- тяжелое проявление – ожоги роговицы, приводящие к гибели клеток.
Во время вдыхания
- легкое или умеренное проявления — раздражение глаз, носа и горла, кашель, чувство удушья, рвота, охриплость или полная потеря голоса;
- тяжелое проявление – критическое сужение верхних дыхательных путей (внезапная смерть), выраженное удушье, обильные выделения из носа и рта.
Кожа
- легкое и умеренное проявления — боль, покраснение и волдыри;
- тяжелое проявление – химические ожоги, приводящие к гибели клеток кожи.
Первая помощь при отравлении хлором
- вывести потерпевшего из загрязненной зоны;
- снять верхнюю одежду;
- вымыть загрязненную кожу чистой или мыльной водой;
- накрыть человека термопокрывалом, чтобы предотвратить переохлаждение.
В то же время не существует антидота от отравления хлором. Лечение – симптоматическое.
Важно обязательно обратиться за медицинской помощью.
Источник: Всеукраинский союз парамедиков