Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, як позначиться на здоров’ї вживання всього двох яєць на день.

– Два. Саме стільки більшість медиків рекомендують з’їдати на день яєць, щоб отримати максимальну користь для організму, – каже терапевт.

За словами медика, абсолютно даремно деякі люди нехтують жовтком, розцінюючи його як джерело поганого холестерину. Це помилкова думка, оскільки жовток містить амінокислоту холін, яка стимулює нервові імпульси, покращуючи тим самим нашу пам’ять.

Крім того, вітамін під назвою лютеїн, який також є в яйцях, покращує зір. З тієї простої причини, що лютеїн є в очних яблуках.

Яйця також багаті на вітамін D, який чудово сприяє засвоєнню таких мікроелементів, як фосфор і кальцій, необхідних для зміцнення зубів, кісток і профілактики остеопорозу.