Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, как скажется на здоровье употребление всего двух яиц в день.

— Два. Именно столько большинство медиков рекомендуют съедать в день яиц, чтобы получить максимальную пользу для организма, — говорит терапевт.

По словам медика, совершенно напрасно некоторые люди пренебрегают желтком, расценивая его как источник плохого холестерина. Это ошибочное мнение, поскольку желток содержит аминокислоту холин, которая стимулирует нервные импульсы, улучшая тем самым нашу память.

Кроме того, витамин под названием лютеин, который также есть в яйцах, улучшает зрение. По той простой причине, что лютеин есть в глазных яблоках.

Яйца также богаты витамином D, который отлично способствует усвоению таких микроэлементов, как фосфор и кальций, необходимых для укрепления зубов, костей и профилактики остеопороза.