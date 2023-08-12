Наваристий бульйон на кістках – потужний засіб для підтримання молодості та краси, запевняє експерт Габріель Френч.

Медики рекомендують усім жінкам, а особливо після 30 років, частіше додавати до раціону саме бульйон на м’ясних кістках.

Це не просто корисна страва, такий продукт здатний поліпшити стан шкіри, волосся і нігтів.

А все завдяки високому вмісту колагену – цінного будівельного білка наших м’язів, сухожиль, шкіри. Бракує колагену – з’являються зморшки на шкірі, м’язи стають в’ялими, хрящі – слабкими, волосся – тьмяним і ламким.

Нестача колагену також загрожує зниженням стійкості до інфекцій.

На жаль, вироблення колагену в організмі зменшується після 30 років, а після 60 років припиняється зовсім.

Але все можна виправити. Так-так, за допомогою регулярного вживання кісткового бульйону. Ця страва також містить цінні мінерали – сірку, кальцій, фосфор, які зміцнюють імунітет.

Як готувати правильний цілющий бульйон.

По-перше, його потрібно варити не менше від 3-4 годин.

Знадобляться кістки – курячі, яловичі, свинячі – та хрящі. Габріель Френч наголошує, що не обов’язково складати в каструлю все перераховане. Можна обмежитися якимось одним видом кісток.

Якщо вам не подобається бульйон на курячих ніжках або холодець зі свинини, спробуйте колагеновий бульйон – це альтернативна і смачна пропозиція. У нього потім можна додавати і макарони, й рис, і овочі.

Окрім м’яса, кісток, хрящів і спецій, вам знадобиться ще один секретний інгредієнт – вітамін С, тобто, лимонний сік або яблучний оцет.

У звичайний бульон ми його не додаємо, а тут він необхідний. Підкислення супу допоможе краще розкритися корисним речовинам кісток і хрящів.

Готову страву непогано посипати петрушкою – це теж зелена бомба, насичена вітаміном С.

Джерело: Przyslijprzepis