Наваристый бульон на костях — мощное средство для поддержания молодости и красоты, уверяет эксперт Габриэль Френч.

Медики рекомендуют всем женщинам, особенно после 30 лет, почаще включать в рацион именно бульон на мясных костях.

Это не просто полезное блюдо, такой продукт способен улучшить состояния кожи, волос или ногтей.

Все дело в высоком содержании в нем коллагена — ценного строительного белка наших мышц, сухожилий, кожи. Не хватает коллагена — появляются морщины на коже, мышцы становятся дряблыми, хрящи – слабыми, волосы – тусклыми и ломкими.

Недостаток коллагена также чреват снижением устойчивости к инфекциям.

К сожалению выработка коллагена в организме уменьшается после 30 лет, а после 60 лет прекращается вовсе.

Но все можно поправить. Да-да, с помощью регулярного употребления костного бульона. Это блюдо также содержит ценные минералы — серу, кальций, фосфор, которые укрепляют иммунитет.

Как готовить правильный целебный бульон.

Во-первых, его нужно варить не менее 3-4 часов.

Понадобятся кости — куриные, говяжьи, свиные — и хрящи. Габриэль Френч подчеркивает, что не обязательно складывать в кастрюлю все перечисленное. Можно ограничиться каким-то одним видом костей.

Если вам не нравится бульон на куриных ножках или холодец из свинины, попробуйте коллагеновый бульон – это альтернативное и вкусное предложение. В него потом можно добавлять и макароны, и рис, и овощи.

Помимо мяса, костей, хрящей и специй, вам понадобится еще один секретный ингредиент — витамин С, то есть, лимонный сок или яблочный уксус .

В обычный бульон мы его не добавляем, а здесь он необходим. Подкисление супа поможет лучше раскрыться полезным веществам костей и хрящей.

Готовое блюдо неплохо посыпать петрушкой — это тоже зеленая бомба, насыщенная витамином С.

Источник: Przyslijprzepis