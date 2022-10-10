Фахівці Міністерства охорони здоров’я України опублікували алгоритм надання першої долікарської допомоги людям, які постраждали від ракетного удару.

– Тривожний ранок для всієї країни. Але ми повинні зберігати спокій і бути готовими до будь-якої ситуації, – йдеться в повідомленні МОЗ.