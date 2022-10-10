Фахівці Міністерства охорони здоров’я України опублікували алгоритм надання першої долікарської допомоги людям, які постраждали від ракетного удару.
– Тривожний ранок для всієї країни. Але ми повинні зберігати спокій і бути готовими до будь-якої ситуації, – йдеться в повідомленні МОЗ.
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Алгоритм надання першої долікарської допомоги:
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- надавайте допомогу тільки за умови, що це безпечно для вас. Якщо є можливість, перемістіть потерпілого в укриття;
- оцініть стан потерпілого, перевірте, чи в свідомості він, чи дихає. Нормальне дихання – не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви зможете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек);
- не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан. Якщо людина дихає, перевіряти пульс немає необхідності;
- викличте за номером 103 бригаду екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, зверніться в інші служби (поліція, ДСНС);
- зупиніть критичні кровотечі за допомогою турнікета або тугої пов’язки, які слід накладати максимально високо на кінцівки. Якщо все зробили правильно, кровотеча зупиниться. Також потрібно якось зафіксувати час накладення;
- за відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану доти, поки не приїдуть медики, або до накладення турнікета;
- забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у потерпілого в роті є видимі сторонні предмети, блювотні маси, приберіть їх для відновлення дихання;
- якщо після зупинки кровотечі й відновлення дихання у потерпілого не з’явилися ознаки життя, починайте серцево-легеневу реанімацію. Для цього покладіть людину на спину, натискайте на середину грудної клітки двома руками: основу однієї долоні накрийте іншою. Глибина натискання повинна становити 5-6 см. Частота натискань — 100-120 на хв;
- якщо потерпілий без свідомості, тримайте його в стабільному бічному положенні до приїзду медиків. Не залишайте потерпілого одного. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений в свідомості може захотіти зняти джгут або пов’язку, адже йому боляче.