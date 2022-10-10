Специалисты Министерства здравоохранения Украины опубликовали алгоритм оказания первой доврачебной помощи людям, которые пострадали от ракетного удара.

— Тревожное утро для всей страны. Но мы должны сохранять спокойствие и быть готовыми к любой ситуации, — говорится в сообщении Минздрава.