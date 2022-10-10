Специалисты Министерства здравоохранения Украины опубликовали алгоритм оказания первой доврачебной помощи людям, которые пострадали от ракетного удара.
— Тревожное утро для всей страны. Но мы должны сохранять спокойствие и быть готовыми к любой ситуации, — говорится в сообщении Минздрава.
Алгоритм оказания первой доврачебной помощи:
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- оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Если есть возможность, переместите пострадавшего в укрытие;
- оцените состояние пострадавшего, проверьте, в сознании ли он, дышит ли. Нормальное дыхание — не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы сможете вслух посчитать от 501 до 510 (10 сек);
- не надавливайте на части тела раненого для того, чтобы определить его состояние. Если человек дышит, проверять пульс нет необходимости;
- вызовите по номеру 103 бригаду экстренной медицинской помощи. Если необходимо, обратитесь в другие службы (полиция, ГСЧС);
- остановите критические кровотечения при помощи турникета или тугой повязки, которые следует накладывать максимально высоко на конечности. Если все сделали правильно, кровотечение остановится. Также нужно как-то зафиксировать время наложения;
- при отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану до тех пор, пока не приедут медики, или до наложения турникета;
- обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту есть видимые посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления дыхания;
- если после остановки кровотечения и восстановления дыхания у пострадавшего не появились признаки жизни, начинайте сердечно-легочную реанимацию. Для этого положите человека на спину, надавливайте на середину грудной клетки двумя руками: основу одной ладони накройте другой. Глубина надавливания должна составлять 5-6 см. Частота надавливаний — 100-120 в минуту;
- если пострадавший без сознания, держите его в стабильном боковом положении до приезда медиков. Не оставляйте пострадавшего одного. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или повязку, потому что ему больно.