Відвідування лазні – це не тільки хороший спосіб відпочити, а й корисний для здоров’я процес. Однак неправильне відвідування парильні може зашкодити організму. Людям, які вперше відвідують лазню, важливо дотримуватися правильних технік та рекомендацій для максимального ефекту і безпеки.

Факти ICTV разом з лікарем-терапевтом Мариною Єріною дізналися всі правила відвідування лазні.

Як правильно паритися в лазні

Перш за все, важливо добре підготуватися до відвідування лазні.

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Рекомендовано прийняти душ, щоб добре очистити шкіру і відкрити пори.

Починати паритися треба з низької температури, потім поступово збільшувати її. Так організм адаптується до тепла.

– Навіть здоровій людині не варто перебувати у лазні більше 15 хв. Оптимальний час перебування за один підхід – 5-15 хв, – наголошує експертка.

Після паріння обов’язково потрібно охолодитися, наприклад, прийняти прохолодний душ чи зануритися в басейн. Так зміцнюються судини та підвищується тонус організму.

Також після закінчення процедури рекомендовано відновити водний баланс, треба пити багато води.

Під час паріння на самоті, слід стежити за своїм самопочуттям та не перегріватися.

Важливо обрати правильний час для відвідування лазні, найкраще це робити ввечері або в першій половині дня.

Чим можна користуватися в лазні

Під час паріння можна використовувати віник для лазні. Перед використанням його слід замочити.

Віником можна робити м’який масаж шкіри, щоб активізувати кровообіг.

Якщо ви обрали паритися без віника, перед процедурою потрібно добре зволожити шкіру.

Масаж тіла також можна собі зробити, за допомогою звичайної мочалки.

Як правильно паритися в лазні жінці

Перше і найважливіше – жінкам слід звернути увагу на гігієну та індивідуальні засоби захисту, щоб уникнути інфекцій.

Вибирати одяг для лазні слід з натуральних тканин. Це забезпечить достатню вентиляцію шкіри.

У період менструації рекомендовано утриматися від відвідування лазні.

Кому не можна відвідувати лазню

Забороняється відвідувати лазню людям з деякими хворобами:

онкологією;

серцево-судинними захворюваннями;

гіпертонією;

атеросклерозом;

будь-якими хронічними хворобами у стадії загострення.

– При ГРВІ з підвищеною температурою теж не варто йди в парну, – додає лікар.

Якщо є сумніви, чи варто йти в лазню з вашими хворобами, краще проконсультуватися у свого лікаря.