Лазні та сауни при висипах – чому їх не варто відвідувати

Заведено вважати, що лазні та сауни позитивно впливають на стан шкіри.

Проте це не завжди так, каже дерматолог-косметолог Дар’я Тищенко.

Особливо не рекомендується людям, які потерпають від різних висипів на шкірі.

За її словами, часто це призводить до збільшення кількості висипів.

Вона перерахувала низку факторів, від яких це залежить:

зовнішній фактор – вироблення сальними протоками великої кількості шкірного жиру, як наслідок – вони закупорюються;

внутрішній фактор – різні поведінкові реакції організму (проблеми з внутрішніми органами або перебудова гормонального фону);

особиста гігієна – інфекція може легко потрапити у відкриті пори (наприклад, під час використання недостатньо чистого рушника, губки, простирадла та інших предметів особистого користування);

виділення шлаків через пори (якщо людина п’є мало рідини, то шлаки виводитимуться вкрай складно, а натомість закупорюватимуть пори та викликатимуть запалення та вугри).

Водночас варто пам’ятати, що не завжди лазня – провокатор висипів.

– Часом вони “сплять” в організмі, а відвідування лазні/сауни лише прискорює їхню появу, – підсумовує Дар’я Тищенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ КОСМЕТОЛОГ КИЕВ (@dr.tishchenko_dariya)

У разі появи висипів на шкірі важливо звернутися до фахівця, з’ясувати причину та отримати адекватні рекомендації щодо боротьби з проблемою.