Бани и сауны при высыпаниях – почему их не стоит посещать

Принято считать, что бани и сауны позитивно влияют на состояние кожи.

Однако это не всегда так, говорит дерматолог-косметолог Дарья Тищенко.

Особенно не рекомендуется людям, страдающим от различных высыпаний на коже.

По ее словам, часто высыпания только увеличиваются в объеме.

Она перечислила ряд факторов, от которых это зависит:

внешний фактор — выработка сальными протоками большого количества кожного жира, как следствие — они закупориваются;

внутренний фактор — различные поведенческие реакции организма (проблемы с внутренними органами или перестройка гормонального фона);

личная гигиена — инфекция может с легкостью попасть в открытые поры (например, при использовании недостаточно чистого полотенца, мочалки, простыни и прочих предметов личного пользования);

выделение шлаков через поры (если человек пьет мало жидкости, то выводиться шлаки будут крайне сложно, а вместо этого начнут закупоривать поры и вызывать воспаление и угри).

При этом нужно помнить, что не всегда баня — провокатор высыпаний.

— Порой они “дремлют” в организме, а посещение бани/сауны лишь ускоряет их появление, — подводит итог Дарья Тищенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ КОСМЕТОЛОГ КИЕВ (@dr.tishchenko_dariya)

В случае появления высыпаний на коже важно обратиться к специалисту, выяснить причину и получить адекватные рекомендации по борьбе с проблемой.