Бани и сауны при высыпаниях – почему их не стоит посещать

Принято считать, что бани и сауны позитивно влияют на состояние кожи.
Однако это не всегда так, говорит дерматолог-косметолог Дарья Тищенко.
Особенно не рекомендуется людям, страдающим от различных высыпаний на коже.
По ее словам, часто высыпания только увеличиваются в объеме.
Она перечислила ряд факторов, от которых это зависит:
- внешний фактор — выработка сальными протоками большого количества кожного жира, как следствие — они закупориваются;
- внутренний фактор — различные поведенческие реакции организма (проблемы с внутренними органами или перестройка гормонального фона);
- личная гигиена — инфекция может с легкостью попасть в открытые поры (например, при использовании недостаточно чистого полотенца, мочалки, простыни и прочих предметов личного пользования);
- выделение шлаков через поры (если человек пьет мало жидкости, то выводиться шлаки будут крайне сложно, а вместо этого начнут закупоривать поры и вызывать воспаление и угри).
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При этом нужно помнить, что не всегда баня — провокатор высыпаний.
— Порой они “дремлют” в организме, а посещение бани/сауны лишь ускоряет их появление, — подводит итог Дарья Тищенко.
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В случае появления высыпаний на коже важно обратиться к специалисту, выяснить причину и получить адекватные рекомендации по борьбе с проблемой.