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Краса

Бани и сауны при высыпаниях – почему их не стоит посещать

26 января 2022, 13:59
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
спа
Источник: Pixabay

Принято считать, что бани и сауны позитивно влияют на состояние кожи.

Однако это не всегда так, говорит дерматолог-косметолог Дарья Тищенко.

Особенно не рекомендуется людям, страдающим от различных высыпаний на коже.

По ее словам, часто высыпания только увеличиваются в объеме.

Она перечислила ряд факторов, от которых это зависит:

  • внешний фактор — выработка сальными протоками большого количества кожного жира, как следствие — они закупориваются;
  • внутренний фактор — различные поведенческие реакции организма (проблемы с внутренними органами или перестройка гормонального фона);
  • личная гигиена — инфекция может с легкостью попасть в открытые поры (например, при использовании недостаточно чистого полотенца, мочалки, простыни и прочих предметов личного пользования);
  • выделение шлаков через поры (если человек пьет мало жидкости, то выводиться шлаки будут крайне сложно, а вместо этого начнут закупоривать поры и вызывать воспаление и угри).
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При этом нужно помнить, что не всегда баня — провокатор высыпаний.

— Порой они “дремлют” в организме, а посещение бани/сауны лишь ускоряет их появление, — подводит итог Дарья Тищенко.

 

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Публикация от ДЕРМАТОЛОГ КОСМЕТОЛОГ КИЕВ (@dr.tishchenko_dariya)

В случае появления высыпаний на коже важно обратиться к специалисту, выяснить причину и получить адекватные рекомендации по борьбе с проблемой.

Теги
Краса , Советы , поради лікаря
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