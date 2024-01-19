Посещение бани — это не только хороший способ отдохнуть, но и полезный для здоровья процесс. Однако неправильное посещение парилки может навредить организму. Людям, которые впервые посещают баню, важно придерживаться правильных техник и рекомендаций для максимального эффекта и безопасности.

Факты ICTV вместе с доктором-терапевтом Мариной Ериной узнали все правила посещения бани.

Как правильно париться в бане

Прежде всего, важно хорошо подготовиться к посещению бани.

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Рекомендовано принять душ, чтобы хорошо очистить кожу и открыть поры.

Начинать париться надо с низкой температуры, затем постепенно увеличивать ее. Так организм адаптируется к теплу.

— Даже здоровому человеку не стоит находиться в бане более 15 мин. Оптимальное время пребывания за один подход — 5-15 мин, — отмечает эксперт.

После парения обязательно нужно охладиться, например, принять прохладный душ или окунуться в бассейн. Так укрепляются сосуды и повышается тонус организма.

Также по окончанию процедуры рекомендуется восстановить водный баланс, надо пить много воды.

Во время парения в одиночестве, следует следить за своим самочувствием и не перегреваться.

Важно выбрать правильное время для посещения бани, лучше всего это делать вечером или в первой половине дня.

Чем можно пользоваться в бане

Во время парения можно использовать веник для бани. Перед использованием его следует замочить.

Веником можно делать мягкий массаж кожи, чтобы активизировать кровообращение.

Если вы выбрали париться без веника, перед процедурой нужно хорошо увлажнить кожу.

Массаж тела также можно себе сделать, с помощью обычной мочалки.

Как правильно париться в бане женщине

Первое и самое важное — женщинам следует обратить внимание на гигиену и индивидуальные средства защиты, чтобы избежать инфекций.

Выбирать одежду для бани следует из натуральных тканей. Это обеспечит достаточную вентиляцию кожи.

В период менструации рекомендовано воздержаться от посещения бани.

Кому нельзя посещать баню

Запрещается посещать баню людям с некоторыми болезнями:

онкологией;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертонией;

атеросклерозом;

любыми хроническими болезнями в стадии обострения.

— При ОРВИ с повышенной температурой тоже не стоит идти в парную, — добавляет врач.

Если есть сомнения, стоит ли идти в баню с вашими болезнями, лучше проконсультироваться у своего врача.