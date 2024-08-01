В Україні з 1 серпня почалися додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Вони будуть спрямовані на українців, які не змогли отримати планові щеплення у попередні роки або мають потребу у ревакцинації.

Кампанія триватиме до кінця року.

Ситуація з вакцинацією в Україні

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що рівень вакцинації проти дифтерії та правця в Україні у 2023 році був на 37% нижчим, ніж у країнах ЄС. Щеплення отримали 151 607 дітей.

Зараз дивляться

Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт розповів, що в Україні знизився рівень вакцинації через війну та велику кількість переміщених осіб.

Кому потрібна вакцинація

Ігор Кузін закликав батьків перевірити вакцинальний статус свій і дітей та, за необхідності, звертатися до амбулаторій для корегування графіку щеплень.

Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров’я, зазначив, що в Україні доступні всі необхідні вакцини для надолуження пропущених щеплень.

– Понад 1,8 млн доз вакцин, які централізовано постачаються в регіони, зокрема до закладів охорони здоров’я, та надаються безоплатно всім громадянам України, – сказав Михайло Росада.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде також закликав батьків перевірити наявність всіх щеплень у дітей, а дорослих – пройти ревакцинацію.

Коли потрібно робити щеплення

За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, щеплення проти дифтерії та правця повинні отримувати всі, починаючи з першого року життя.

В Україні вакцинацію проводять чотири рази у дитячому віці.

Ревакцинації необхідно робити у 16 років та кожні десять років життя дорослих.