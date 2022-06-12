Від 15 до 20% мешканців планети страждають на так званий синдром подразненого кишечника. Що це за стан і як його позбудеться, розповів у YouTube доктор Євген Комаровський.

– Синдром подразненого кишечника (СПК) проявляється найчастіше імперативними позивами – це коли терпіти неможливо, потрібно бігти до туалету терміново, – пояснив Комаровський.

При цьому необов’язково мати рідкі випорожнення, зауважує лікар. Кал може бути і твердим, і м’яким, і рідким.

Важко вичленити причину виникнення цього стану. Можна з’їсти щось і бігти до туалету, а за тиждень від цього ж продукту не буде жодних наслідків.

Зараз дивляться

Саме така непостійність причин загострення СПК заважає звернутися до лікаря. Тому що складно пояснити фахівцю, що все-таки вплинуло на погіршення вашого стану.

Тому, звертаючись до лікаря, чітко сформулюйте свої скарги. А саме:

болі в животі

зміни характеру стільця

здуття живота

підвищене газоутворення

нудота

один із цих симптомів, що з’являється періодично.

Кожен із цих симптомів свідчить про запальний процес у кишечнику. Він триває кілька днів і посилає імпульси у мозок. Ви намагаєтеся чимось лікуватися, стан може покращитись, імпульси затихають. Але мозок, який отримав інформацію про біль, продовжує прислухатися до того, що відбувається у кишечнику.

У зв’язку з цим відбувається спазмоутворення (біль), порушення кровообігу (погана всмоктування) і як наслідок – порушення функцій шлунково-кишкового тракту.

– Тому, щоб позбавитись СПК, треба переключити мозок, – радить Комаровський.

Багато лікарів, почувши ваші скарги, відразу призначать вам купу досліджень, гастроскопію, КТ та інше, а також випишуть потім купу ліків.

– Запам’ятайте, немає однієї чарівної пігулки від СПК, – запевняє лікар. – Є сучасні методи лікування.

Дуже добре зарекомендувала себе при лікуванні СПК олія м’яти перцевої. 20 крапель для дорослого на день або 1-2 капсули на день достатньо, щоб за тиждень ви забули про СПК.

Спазмолітики: не бійтеся приймати “хімію”, такі засоби як дротаверин, папаверин, дибазол у комплексі з олією перцевої м’яти та йогою – практично відразу позбавлять вас болісних симптомів.

– Головна причина СПК – особливий стан головного мозку, що призводить до порушення сексуальної функції сечового міхура, погіршення якості життя – лікується антидепресантами, – стверджує Комаровський. – Не варто боятися приймати такі препарати, нічого страшного в цьому немає.

Принаймні, каже лікар, це дозволить вам сповзти з горщика та заспокоїтися.

Що стосується дієт, то немає таких із доведеною дією. Можна виключити з раціону продукти, що викликають здуття живота, тільки й усього.

Отже, висновок: якщо СПК є – переключіть свій мозок на щось інше: спорт, йогу, кохання.

Не допомагає? Шукайте лікаря, який зможе вислухати вас та призначить лікування.

Джерело: Євген Комаровський