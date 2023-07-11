В Україні налічується майже 3 млн осіб з інвалідністю. I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на ступінь обмеження життєдіяльності людини.

Рішення про встановлення тієї чи іншої групи ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Водночас особи, яким встановлено будь-яку групу інвалідності, повинні раз на кілька років проходити медичне обстеження. Якщо комісія вирішить, що стан людини покращився, інвалідність можуть скасувати.

Проте в Україні існує чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Факти ICTV дізнавалися, при яких захворюваннях та станах людині встановлюється довічна інвалідність в Україні.

Коли група інвалідності надається довічно – перелік хвороб та станів

Питання встановлення інвалідності регламентується Постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Перелік станів для встановлення довічної ІА групи інвалідності:

Кукси обох верхніх кінцівок – на рівні плеча; кукси двох нижніх кінцівок – на рівні гомілки та вище у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки.

Злоякісні новоутворення, зокрема лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин (з метастазами та рецидивами; тяжкий загальний стан з вираженими проявами інтоксикації, кахексії та розпадом пухлини).

Психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; недоумкуватість внаслідок шизофренії та епілепсії).

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, наслідки травм та інших захворювань нервової системи із незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій.

Різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап’ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступеневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (у разі неможливості ендопротезування).

Сліпота на обидва ока із загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати здоров’я та повної залежності від інших осіб.

Ампутація нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки.

Повна глухота.

Перелік станів для встановлення довічної ІБ групи інвалідності:

Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука).

Сліпота на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін.

Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон та вище.

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія, повна сліпота тощо).

Захворювання нирок IV та V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу.

Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності кровообігу ІІБ – III ступенів за неефективності реабілітаційних заходів.

Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу ІІБ – III ступенів.

Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває понад один рік, недоумкуватість внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) епілептичними нападами.

Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи перший.

Кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях.

Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів китиць у функціонально невигідному положенні.

Перелік станів для встановлення довічної II групи інвалідності:

Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів.

Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені.

Стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05 – 0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить.

Параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації.

Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами.

Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою.

Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна.

Коротка кукса стегна у разі неможливості протезування.

Кукса обох гомілок.

Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації та протезування.

Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.

Кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня.

Деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня.

Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією.

Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів.

Цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище.

Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання.

Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня).

Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду.

Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях.

Психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває понад десять років.

Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

Перелік станів для встановлення довічної ІІІ групи інвалідності: