В Украине насчитывается почти 3 млн человек с инвалидностью. I, II или III группу инвалидности устанавливают ввиду степени ограничения жизнедеятельности человека.
Решение об установлении той или иной группы принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.
В то же время лица, которым установлена любая группа инвалидности, должны раз в несколько лет проходить медицинское обследование. Если комиссия решит, что состояние человека улучшилось, инвалидность могут отменить.
Однако в Украине существует четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.
Факты ICTV узнавали, при каких заболеваниях и состояниях человеку устанавливается пожизненная инвалидность в Украине.
Когда группа инвалидности устанавливается пожизненно — перечень болезней
Вопрос установления инвалидности регламентируется Постановлением КМУ № 10 от 21.01.2015 г. Она содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.
Перечень состояний для установления пожизненной ІА группы инвалидности:
- Культи обеих верхних конечностей — на уровне плеча; культи двух нижних конечностей-на уровне голени и выше в сочетании с культями одной верхней конечности.
- Злокачественные новообразования, в частности лимфоидной, кроветворной и родственных с ними тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).
- Психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии).
- Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением, последствия травм и других заболеваний нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций.
- Резко выражена контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования).
- Слепота на оба глаза с общей соматической патологией, приводящей к высокой степени потери здоровья и полной зависимости от других лиц.
- Ампутация нижних конечностей на уровне бедра или одной верхней конечности.
- Полная глухота.
Перечень состояний для установления пожизненной ІБ группы инвалидности:
- Двусторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки).
- Слепота на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.
- Культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше.
- Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствия травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (верхняя или нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, тотальная афазия, полная слепота и т.д.).
- Заболевания почек IV и V степеней, которые лечатся путем применения программного гемодиализа.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения ІІБ — III степеней при неэффективности реабилитационных мероприятий.
- Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения ІІБ — III степеней.
- Психические заболевания: люцидная кататония, которая длится более одного года, слабоумие вследствие эпилепсии с частыми (15 и более раз в месяц) эпилептическими приступами.
- Двустороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый.
- Культи верхних конечностей на уровне предплечья в различных сочетаниях.
- Резко выраженная контрактура или анкилоз суставов кистей в функционально невыгодном положении.
Перечень состояний для установления пожизненной II группы инвалидности:
- Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий.
- Отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого.
- Стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05 — 0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит.
- Паралич нижней конечности, выраженные тетрапарез, трипарез, верхний или нижний парапарез, гемипарез при неэффективности мероприятий физической реабилитации.
- Паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами.
- Дефекты черепа (60 кв. сантиметров и более), не замещенные аутокосткой.
- Экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра.
- Короткая культя бедра в случае невозможности протезирования.
- Культи обеих голеней.
- Ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара в случае невозможности реабилитации и протезирования.
- Анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной культей ступни на уровне сустава Лисфранка и высшем уровне при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.
- Культя бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, что приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени.
- Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени.
- Культя верхней или нижней конечности в сочетании с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз или умеренной афазией.
- Паралич или выраженный парез одной конечности в сочетании с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными нарушениями функции тазовых органов.
- Сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше.
- Каловая (мочевая) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству.
- Культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно сросшийся излом бедренной кости со скривлением оси, укорочение конечности на 2-3 см, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура скокового сустава, нарушение функции сустава II степени).
- Состояние после трансплантации внутренних органов при условии благоприятного течения послеоперационного периода.
- Состояние после эндопротезирования двух суставов (тазобедренных, коленных) в разных сочетаниях.
- Психическое заболевание, инвалидность вследствие которого длится более десяти лет.
- Единственная функционирующая почка при наличии хронической почечной недостаточности III степени.
Перечень состояний для установления пожизненной III группы инвалидности:
- Отсутствие одного глаза.
- Стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения.
- Слепота на один глаз или поражение обоих глаз.
- Двусторонняя глубокая тугоухость с повышением порогов воздушной проводимости 86 дБ и более на частотах 500-4000 Гц в случае невозможности хирургической коррекции.
- Стойкая трахеостома.
- Стеноз гортани II-III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно — или двусторонним парезом и стойкой дисфонией в случае невозможности или неэффективности хирургического лечения.
- Устойчивая афония органического генеза.
- Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание и глотание и приводит к умеренно выраженному дефициту массы тела.
- Искажающие лицо рубцы и дефекты, которые не поддаются хирургически-косметологической коррекции.
- Карликовость с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин.
- Умеренная сенсорная афазия при неэффективности логопедической реабилитации.
- Паралич кисти при неэффективности физической реабилитации.
- Умеренный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах при неэффективности физической реабилитации.
- Инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом (введение инородных тел в вещество головного мозга с целью лечения не является дефектом, и группа инвалидности устанавливается в зависимости от нарушений нервной системы и психики).
- Дефект костей черепа (3 кв. см и более), не замещенный аутокосткой.
- Паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с умеренно выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами.
- Культя верхней конечности на уровне лучезапястного сустава и выше.
- Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья.
- Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого.
- Отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении.
- Отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями.
- Отсутствие первых пальцев обеих кистей.
- Отсутствие трех пальцев кистей с соответствующими пястными костями.
- Культя бедра или голени.
- Культя стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне.
- Двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом.
- Резко выраженная контрактура или анкилоз двух скоковых суставов; резко выраженная контрактура или анкилоз скокового сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении.
- Резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава.
- Врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции.
- Деформация грудной клетки вследствие резекции трех и более ребер при наличии легочной недостаточности I степени и выше.
- Ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения.
- Неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности.
- Укорочение нижней конечности на 7 сантиметров и более.
- Эндопротез коленного или тазобедренного сустава или диафиза крупных трубчатых костей.
- Сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием легочной недостаточности II степени, или сколиоз или кифосколиоз IV степени.
- Анкилоз или резко выраженная контрактура плечевого или локтевого сустава в функционально невыгодном положении. Разболтанность плечевого или локтевого сустава в сочетании с ненастоящим суставом одной из костей предплечья при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.
- Контрактура предплечья в положении полной пронации.
- Ишемическая контрактура Фолькмана с выраженным нарушением основных функциональных захватов кисти.
- Деформирующий артроз тазобедренного сустава IV степени с нарушением функции сустава III степени и выше при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.
- Экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия при наличии сахарного диабета.
- Первичный (тотальная тиреоидэктомия) или вторичный (вследствие патологии гипофиза) гипотиреоз в тяжелой форме в стадии субкомпенсации или декомпенсации при неэффективности адекватного лечения.
- Первичная (двусторонняя адреналэктомия) или вторичная (вследствие патологии гипофиза) надпочечниковая недостаточность в тяжелой форме.
- Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор (введение инородных тел в сосуды сердца, миокард, перикард с целью лечения или диагностики не является дефектом, и группа инвалидности устанавливается в зависимости от нарушений функции сердечно-сосудистой системы и ограничения жизнедеятельности больного).
- Единственная функционирующая почка.
- Отсутствие одного легкого.
- Двусторонняя мастэктомия.
- Односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования.
- Микроцист (70 куб. см и меньше) или отсутствие мочевого пузыря.
- Цистэктомия с транслокализацией мочеточников в кишечник.
- Редкие (орфанные) генетические заболевания, требующие постоянной специфической обязательной терапии.
- Расширенная экстирпация матки с приложениями при наличии онкологических заболеваний.
- Травматическая кастрация у мужчин.