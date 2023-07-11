В Украине насчитывается почти 3 млн человек с инвалидностью. I, II или III группу инвалидности устанавливают ввиду степени ограничения жизнедеятельности человека.

Решение об установлении той или иной группы принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

В то же время лица, которым установлена любая группа инвалидности, должны раз в несколько лет проходить медицинское обследование. Если комиссия решит, что состояние человека улучшилось, инвалидность могут отменить.

Однако в Украине существует четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

Факты ICTV узнавали, при каких заболеваниях и состояниях человеку устанавливается пожизненная инвалидность в Украине.

Когда группа инвалидности устанавливается пожизненно — перечень болезней

Вопрос установления инвалидности регламентируется Постановлением КМУ № 10 от 21.01.2015 г. Она содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

Перечень состояний для установления пожизненной ІА группы инвалидности:

Культи обеих верхних конечностей — на уровне плеча; культи двух нижних конечностей-на уровне голени и выше в сочетании с культями одной верхней конечности.

Злокачественные новообразования, в частности лимфоидной, кроветворной и родственных с ними тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).

Психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии).

Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением, последствия травм и других заболеваний нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций.

Резко выражена контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования).

Слепота на оба глаза с общей соматической патологией, приводящей к высокой степени потери здоровья и полной зависимости от других лиц.

Ампутация нижних конечностей на уровне бедра или одной верхней конечности.

Полная глухота.

Перечень состояний для установления пожизненной ІБ группы инвалидности:

Двусторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки).

Слепота на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.

Культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше.

Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствия травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (верхняя или нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, тотальная афазия, полная слепота и т.д.).

Заболевания почек IV и V степеней, которые лечатся путем применения программного гемодиализа.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения ІІБ — III степеней при неэффективности реабилитационных мероприятий.

Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения ІІБ — III степеней.

Психические заболевания: люцидная кататония, которая длится более одного года, слабоумие вследствие эпилепсии с частыми (15 и более раз в месяц) эпилептическими приступами.

Двустороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый.

Культи верхних конечностей на уровне предплечья в различных сочетаниях.

Резко выраженная контрактура или анкилоз суставов кистей в функционально невыгодном положении.

Перечень состояний для установления пожизненной II группы инвалидности

Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий.

Отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого.

Стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05 — 0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит.

Паралич нижней конечности, выраженные тетрапарез, трипарез, верхний или нижний парапарез, гемипарез при неэффективности мероприятий физической реабилитации.

Паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами.

Дефекты черепа (60 кв. сантиметров и более), не замещенные аутокосткой.

Экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра.

Короткая культя бедра в случае невозможности протезирования.

Культи обеих голеней.

Ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара в случае невозможности реабилитации и протезирования.

Анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной культей ступни на уровне сустава Лисфранка и высшем уровне при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

Культя бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, что приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени.

Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени.

Культя верхней или нижней конечности в сочетании с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз или умеренной афазией.

Паралич или выраженный парез одной конечности в сочетании с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными нарушениями функции тазовых органов.

Сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше.

Каловая (мочевая) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству.

Культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно сросшийся излом бедренной кости со скривлением оси, укорочение конечности на 2-3 см, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура скокового сустава, нарушение функции сустава II степени).

Состояние после трансплантации внутренних органов при условии благоприятного течения послеоперационного периода.

Состояние после эндопротезирования двух суставов (тазобедренных, коленных) в разных сочетаниях.

Психическое заболевание, инвалидность вследствие которого длится более десяти лет.

Единственная функционирующая почка при наличии хронической почечной недостаточности III степени.

Перечень состояний для установления пожизненной III группы инвалидности