В Верховной Раде принят в первом чтении законопроект №9141 об облегчении получения статуса УБД, инвалидности, а также статуса члена семьи погибшего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор законопроекта, народный депутат Егор Чернев.

— Больше не должно быть унизительной бюрократии, отговорок и затягиваний, — утверждает Чернев.

По его словам, согласно законопроекта, чиновники должны будут самостоятельно собирать документы, необходимые для предоставления статуса, если необходимые справки не будут поданы на рассмотрение комиссии заявителем.

Кроме того, по словам народного депутата, все процедуры должны быть проведены в срок, не превышающий 30 дней.

— Параллельно работаем с Минобороны по цифровизации всего документооборота, — ответил Чернев.

По его словам, законопроект №9141 является подстраховочным вариантом, если с цифровизацией возникнут какие-либо осложнения.

Источник: Егор Чернев