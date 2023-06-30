У Верховній Раді ухвалено в першому читанні законопроєкт №9141 про полегшення отримання статусу УБД, інвалідності, а також статусу члена сім’ї загиблого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив автор законопроєкту, народний депутат Єгор Чернєв.

– Більше не має бути принизливої бюрократії, відмовок і затягувань, – стверджує Чернєв.

За його словами, згідно із законопроєктом, чиновники повинні будуть самостійно збирати документи, необхідні для надання статусу, якщо необхідні довідки не будуть подані на розгляд комісії заявником.

Крім того, за словами народного депутата, усі процедури мають бути проведені в строк, що не перевищує 30 днів.

– Паралельно працюємо з Міноборони щодо цифровізації всього документообігу, – відповів Чернєв.

За його словами, законопроєкт №9141 є підстрахувальним варіантом, якщо з цифровізацією виникнуть якісь ускладнення.

Джерело: Єгор Чернєв