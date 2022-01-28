Харчова алергія та харчова непереносимість є досить поширеними станами.

Зазвичай харчова алергія виникає у 5%-10% дорослих людей.

Непереносимість може бути ще більше поширеною. Можна припустити, що близько 15%-20% дорослих українців погано переносять продукти і напої з лактозою.

Для опису подібних типів реакцій на їжу використовується один термін – харчова гіперчутливість.

Отже розберемося, яка ж різниця між харчовою алергією та харчовою непереносимістю, та що робити щоби полегшити собі життя.

Яка ж різниця

Ключовою відмінністю є механізм появи реакції на їжу. При алергії задіяні імунні механізми гіперчутливості до харчових алергенів.

Вони зумовлюють прояви алергії :

гострі: анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк або шкірну висипку по типу кропив’янки

підгострі або хронічні: обмежуються шкірою та органами травної системи.

Продукти з високим вмістом білку можуть викликати негайні (протягом двох годин) або відстрочені (до кількох днів) симптоми.

Алергія часто проявляється у дитячому віці. Найпоширенішими продуктами харчування, які викликають алергію у дітей, є коров’яче молоко, курячі яйця, арахіс, горіхи (фундук, мигдаль, та бразильські, кеш’ю та фісташки), пшениця, соя, риба, молюски (особливо креветки), кунжут.

У дорослих харчова алергія найчастіше виникає на аналогічні продукти, а також на сирі фрукти та сирі овочі.

При наявності алергічних реакцій потрібна потрібна консультація фахівця, щоб діагностувати та допомогти уникнути її наслідків в майбутньому. Для встановлення діагнозу зазвичай роблять аналізи крові, шкірні тести.

Але найбільш точними, хоча й набагато складнішими способами діагностики є елімінаційна дієта – виключення ймовірних алергенів із харчування та спостереження за симптомами, а також подвійна сліпа харчова провокація.

Харчова непереносимість

Непереносимість їжі не зачіпає імунну систему. Окрім целіакії (непереносимість глютену). Реакції часто мають широкий спектр симптомів і можуть бути індивідуальними.

Основою харчової непереносимості є наявність симптомів після споживання відповідного продукту або напою.

Один із найпоширеніших проявів ХН – непереносимість лактози , яка виникає за відсутності або недостатності лактази. Це фермент, який допомагає перетравлювати лактозу, цукор, що міститься в молоці та молочних продуктах усіх видів тварин.

, яка виникає за відсутності або недостатності лактази. Це фермент, який допомагає перетравлювати лактозу, цукор, що міститься в молоці та молочних продуктах усіх видів тварин. Непереносимість гістаміну – це реакція на певні природні речовини в продуктах, які називаються вазоактивними амінами. Їх містять такі продукти харчування як червоне вино, витримані та блакитні сири, тунець, скумбрія, продукти зі свинини, помідори та консервовані продукти.

– це реакція на певні природні речовини в продуктах, які називаються вазоактивними амінами. Їх містять такі продукти харчування як червоне вино, витримані та блакитні сири, тунець, скумбрія, продукти зі свинини, помідори та консервовані продукти. Гіперчутливість до саліцилатів. Саліцилати – це речовини, за хімічним складом подібні до аспірину, що містяться в різноманітних рослинних продуктах. Деякі фрукти, овочі, горіхи, трави та спеції мають високий вміст саліцилатів..

Інші варіанти ХН. Деякі люди можуть мати реакцію на кофеїн або теобромін, які містяться в шоколаді. Існує також багато реакцій на продукти з невідомими механізмами, наприклад, непереносимість харчових добавок бензоату і сульфіту, консервантів і глутамату натрію.

Поради

При харчовій алергії або харчовій непереносимості, варто враховувати наступне:

Якщо вам потрібно виключити зі свого раціону певні групи продуктів, наприклад, молочні або пшеничні, переконайтеся, що продукти, якими ви їх замінюєте, містять достатню кількість необхідних поживних речовин.

Шукайте та пробуйте нові продукти, що не викликають у вас проявів харчової алергії чи непереносимості. Важливо зробити ваш раціон різноманітним та таким, що приносить вам задоволення.

Розвивайте свої кулінарні навички. Адаптуйте улюблені рецепти, використовуючи відповідні альтернативні інгредієнти.

Уважно читайте маркування харчових продуктів. Виробники повідомляють, якщо вони використовують будь-який з 14 алергенів як інгредієнти їжі та напоїв. 14 алергенів – це селера, злаки, що містять глютен (жито, пшениця, ячмінь та овес), ракоподібні (креветки, краби та омари), яйця, риба, люпин, молоко, молюски (такі як мідії та устриці), гірчиця, арахіс, кунжут, соєві боби, діоксид сірки, сульфіти та горіхи (мигдаль, фундук, волоські, бразильські горіхи, кеш’ю, пекан, фісташки та горіхи макадамії). На упаковці харчових продуктів часто використовуються вираз “може містити”, що означає, що в продукті можуть бути ці алергени.

Якщо ви їсте в ресторані або замовляєте доставку їжі, обов’язково поцікавтеся, чи не містить страва того інгредієнту, до якого ви маєте харчову алергію чи непереносимість. Те саме стосується харчування у готелі чи під час авіаперельоту. Також зверніть увагу на інгредієнти, які використовуються в кухнях різних країн.

Дізнайтеся, чи потрібно уникати невеликих слідових кількостей харчових алергенів, чи можна вживати їх у невеликих кількостях, що не викликають реакції.

Завжди майте з собою препарати невідкладної допомоги, рекомендовані вашим лікарем. Повідомте вашу родину та друзів, що робити в надзвичайній ситуації.

Якщо ви не впевнені, які продукти можна їсти, а які не можна, зверніться до алерголога або дієтолога, який направить вас на додаткові дослідження, вивчить харчовий анамнез та допоможе з’ясувати чи є у вас харчова алергія або непереносимість, призначить індивідуальні зміни дієти та фармакологічну терапію за необхідності.