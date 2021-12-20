На сьогодні Україна перебуває в стані тривожного очікування: наскільки згубним для нашої системи охорони здоров’я виявиться новий варіант Омікрон, який відрізняється дуже високим ступенем заразності.

– Чи витримає наша медсистема – не знаю. У разі, якщо хвороба не буде важко протікати, а будуть госпіталізуватися тільки важкі форми, то, може, і витримає, – вважає доцент кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського Національного медуніверситету Оксана Кондрун.

За її словами, поки незрозуміло, чи дає Омікрон велику смертність, тому що молоді люди хворіють і не дуже важко. Розуміючи епідемічне значення цього штаму, інші країни вже налагоджують відповідні заходи.

– У нашій країні я поки цього не бачу, – зазначила лікар.

Тим часом, у Сполучених Штатах вже заявили про дефіцит ліжко-місць у лікарнях напередодні очікуваного зростання числа пацієнтів, які заразилися Covid-варіантом Омікрон.

Як відомо, в Україні вже зареєстрований перший випадок зараження на Омікрон. Цей пацієнт раніше вже перехворів Covid-19.