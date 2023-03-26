Сомнолог Дарина Пилипенко в коментарі українському інформагентству розповіла, чим загрожує для нашого здоров’я перехід на літній час.

– Перехід на літній час має більш негативні наслідки, ніж перехід на зимовий. Тому що зимовий час більш стандартний для нас, це наш біологічний час, – зазначає фахівець.

За словами сомнолога, збій на нашому біологічному годиннику (циркадному ритмі) впливає на фізіологічні, хімічні та поведінкові процеси, психічну функціональність.

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Дарина Пилипенко розповіла, що, згідно з результатами низки досліджень, коли людина прокидається в темряві, організм не розуміє, котра година доби. Крім того, погіршуються когнітивні процеси, пам’ять, знижується концентрація уваги.

Дослідження, проведені в Австралії і США показують, що в перший понеділок після переведення годинників кількість ДТП збільшується майже на 20%.

– Ще один негативний аспект літнього переведення часу – недосипання. Адже людина звикла лягати спати за старим часом, але прокидатися потрібно по новому, – каже Дарина.

За словами фахівця, це призводить до негативних наслідків для серцево-судинних захворювань, зростають ризики інсульту та інфаркту, оскільки частота серцевих скорочень збільшується на 8-10%.

Крім того, хронічний недосип призводить до ожиріння, діабету ІІ типу. Якщо людина вже має супутні або хронічні захворювання, вона знаходиться в групі ризику саме через переведення годинників.

Також сомнолог каже, що перехід на літній час негативно впливає на підлітків.

– Переведення часу збільшує зміщення фази сну. В результаті це впливає на ендокринну систему, зокрема, на синтез статевих гормонів, адже в них активно бере участь мелатонін – гормон сну, – каже Дарина Пилипенко.

За її словами, в зоні ризику знаходяться і люди віком від 60 років. У 3% з них відзначаються проблеми з травною системою, порушується ритм харчування. Також спостерігаються проблеми з імунною системою.

Крім того, перехід на зимовий час впливає і на емоційний стан людини, тому що світло синтезує гормон серотонін, який задає настрій, підтримує емоційну стабільність.

– А якщо вранці недостатньо світла, то знижується синтез серотоніну, відчувається нудьга, особливо в перші дні і тижні після переведення часу, – каже Дарина.

Вона зазначає, що на тлі ранкової нестачі світла і хронічного недосипу можуть розвиватися деякі депресивні розлади, погіршується самопочуття і емоційна витривалість. В результаті в суспільстві збільшується кількість сварок, випадків дратівливості і скандалів, попереджає сомнолог.