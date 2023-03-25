Зранку, після міцного сну, ми повинні прокидатися відпочилими та в хорошому настрої. Та інколи буває геть навпаки – розплющивши очі, відчуваємо головний біль. Чому болить голова після сну, які основні причини та що з цим робити, Фактам ICTV розповіла лікарка-неврологиня Світлана Мулеса.

Причини головного болю зранку

Їх є багато. Одна з основних – це патологія шийного відділу хребта: будь-яка протрузія або ж шийний остеохондроз.

Зараз дивляться

За найменшої деформації шийних хребців відбувається здавлювання кровоносних судин і нервових корінців. Через це порушується мозкове кровопостачання та виникає венозний застій. Як результат, людина зранку просинається із головним болем. Може бути навіть набряк обличчя.

Неправильно організоване спальне місце теж може спричинити ранковий головний біль. Якщо людина спить на звичайній, а не ортопедичній подушці, після сну у неї може боліти голова. Прості подушки не відповідають анатомічній будові нашого тіла, у них неправильні висота й жорсткість.

Через це деформуються шийний і грудний відділи хребта, порушується кровообіг, до нашого мозку не надходить достатня кількість кисню та крові. Тому й утворюються спазми в голові.

Перенесені черепно-мозкові травми теж можуть бути причиною головного болю зранку. У людини спровокована ліквородинаміка – вночі, уві сні, ми не рухаємося. Через це ліквородинаміка ще більше порушується. Через застій у головному мозку і виникає головний біль.

Перенесені нейроінфекції можуть стати причиною підвищення внутрішньо черепного тиску і через це після сну може боліти голова. Прокинувшись, людина починає рухатися, йде відтік ліквору – спинномозкової рідини, і черепний тиск зменшується. Врешті стихає й біль у голові.

Недосипання теж може викликати зранку головний біль. Нашому організму, щоб виспатися і нормально функціонувати, необхідні вісім годин сну. Якщо спати менше – для нашого тіла це справжній стрес. Підвищується тиск, пульс пришвидшується і виникає біль.

Якщо ж забагато сну – для організму це теж не надто добре. Нічний сон тривалістю у понад 9 годин, також може спровокувати головний біль. Якщо занадто довго спати, знижується рівень серотоніну. Через це зменшується приплив крові до мозку. Щоб зранку не боліла голова, порада неврологів проста – спіть не більше від восьми годин.

Зранку може боліти голова, якщо напередодні людина вживала алкогольні напої. Це нормальна реакція організму на інтоксикацію. Викликати біль у голові може ще й хропіння та скрегіт зубами.

Як позбутися ранкового головного болю

Ігнорувати головний біль після сну не можна. Адже він може бути симптомом серйозних проблем із здоров’ям. Та інколи достатньо просто відрегулювати свій розпорядок дня та добре висипатися – і ця проблема зникне.

Передусім, слід впорядкувати своє спальне місце. І подбати про правильну подушку. Уникнути болю в голові зранку допоможе простий валик, підкладений під шию. Його можна скрутити із махрового рушничка, щоби шия під час сну не була зігнута, а плече не підпирало голову.

Прокинувшись, варто зробити просту зарядку. Найменша фізична активність стимулює вироблення ендорфінів. Треба сісти на ліжку і зробити кілька кивних рухів голови, не кругових, а взад-вперед, вправо-вліво.

Кава є венотоніком. Тому випита зранку чашечка цього напою може позбавити болю у голові.

Утім, головний біль – це такий симптом, що може виникати при багатьох захворюваннях. Тому якщо попередні поради не допомагають, варто обов’язково звернутися до сімейного лікаря. А він уже скерує до лікаря-невролога, котрий проведе всі необхідні обстеження.

Своєчасна діагностика допоможе встановити причину виникнення головного болю. І призначити правильне лікування.