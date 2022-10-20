Британський щотижневий медичний журнал PLOS Medicine протягом 20 років проводив спостереження за здоров’ям і сном 8 тис. держслужбовців. У результаті з’ясувалося, що люди страше 50 років ризикують отримати серйозні проблеми зі здоров’ям, якщо постійно сплять не більше п’яти годин на добу.

Було також доведено, що оптимальна тривалість сну для кожної людини – індивідуальна. З одного боку, погане самопочуття може призвести до безсоння. З іншого — регулярне недосипання може стати причиною занепаду сил.

Протягом багаторічного дослідження його учасників перевіряли на наявність хронічних захворювань, зокрема діабету, раку і хвороб серця.

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Виявилося, що у тих, хто спав п’ять годин на добу або менше у віці близько 50 років, ризик множинних захворювань був на 30% вище, ніж у тих, хто спав по сім годин.

Більш короткий сон серед 50-річних також був пов’язаний з більш високим ризиком смерті протягом усього періоду дослідження – переважно через підвищений ризик хронічних захворювань.

Відзначається, що, за словами дослідників з Університетського коледжу Лондона і Паризького університету, сім-вісім годин – оптимальна тривалість сну на добу.

Поради для гарного сну: