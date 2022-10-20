Британский еженедельный медицинский журнал PLOS Medicine в течение 20 лет проводил наблюдение за здоровьем и сном 8 тыс. госслужащих. В результате был сделан вывод, что люди страше 50 лет рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем, если постоянно спят не более пяти часов в сутки.

Было также доказано, что оптимальная продолжительность сна для каждого человека – индивидуальна. С одной стороны, плохое самочувствие может привести к бессоннице. С другой — регулярное недосыпание может стать причиной упадка сил.

На протяжении многолетнего исследования его участников проверяли на наличие хронических заболеваний, в частности, диабета, рака и болезней сердца.

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Оказалось, что у тех, кто спал пять часов в сутки или меньше в возрасте около 50 лет, риск множественных заболеваний был на 30% выше, чем у тех, кто спал по семь часов.

Более короткий сон среди 50-летних также был связан с более высоким риском смерти в течение всего периода исследования — преимущественно из-за повышенного риска хронических заболеваний.

Отмечается, что, по словам исследователей из Университетского колледжа Лондона и Парижского университета, семь-восемь часов – оптимальная продолжительность сна в сутки.

Советы для хорошего сна: