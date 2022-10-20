Британский еженедельный медицинский журнал PLOS Medicine в течение 20 лет проводил наблюдение за здоровьем и сном 8 тыс. госслужащих. В результате был сделан вывод, что люди страше 50 лет рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем, если постоянно спят не более пяти часов в сутки.
Было также доказано, что оптимальная продолжительность сна для каждого человека – индивидуальна. С одной стороны, плохое самочувствие может привести к бессоннице. С другой — регулярное недосыпание может стать причиной упадка сил.
На протяжении многолетнего исследования его участников проверяли на наличие хронических заболеваний, в частности, диабета, рака и болезней сердца.
Оказалось, что у тех, кто спал пять часов в сутки или меньше в возрасте около 50 лет, риск множественных заболеваний был на 30% выше, чем у тех, кто спал по семь часов.
Более короткий сон среди 50-летних также был связан с более высоким риском смерти в течение всего периода исследования — преимущественно из-за повышенного риска хронических заболеваний.
Отмечается, что, по словам исследователей из Университетского колледжа Лондона и Парижского университета, семь-восемь часов – оптимальная продолжительность сна в сутки.
Советы для хорошего сна:
- будьте активны в течение дня, но перед сном снижайте нагрузку;
- избегайте дневного сна;
- поддерживайте регулярный график сна;
- убедитесь, что ваша спальня расслабляет и способствует сну – плотные шторы или затемненные жалюзи, удобная комнатная температура и постельное белье, а также отсутствие таких отвлекающих факторов, как смартфоны или другие электронные гаджеты;
- избегайте напитков с кофеином и алкоголя перед сном;
- если вы не можете заснуть, не заставляйте себя и не огорчайтесь – встаньте и сделайте что-нибудь расслабляющее, например, почитайте книгу, а затем вернитесь в постель, когда почувствуете сонливость.