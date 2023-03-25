Утром, после крепкого сна, мы должны просыпаться отдохнувшими и в хорошем настроении. Но иногда бывает наоборот – открыв глаза, чувствуем головную боль. Почему болит голова после сна, каковы основные причины и что с этим делать, Фактам ICTV рассказала врач-невролог Светлана Мулеса.

Причины головной боли утром

Их много. Одна из основных – это патология шейного отдела позвоночника: любая протрузия или шейный остеохондроз.

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При малейшей деформации шейных позвонков происходит сдавливание кровеносных сосудов и нервных корешков. Поэтому нарушается мозговое кровоснабжение и идет венозный застой. Как результат, человек с утра просыпается с головной болью. Может возникнуть даже отек лица.

Неправильно организованное спальное место тоже может вызвать утром головную боль. Если человек спит на обычной, а не ортопедической подушке, после сна у него может болеть голова. Простые подушки не соответствуют анатомическому строению нашего тела, у них неправильная высота и жесткость.

Из-за этого деформируются шейный и грудной отделы позвоночника, нарушается кровообращение, в наш мозг не поступает достаточное количество кислорода и крови. Потому и образуются спазмы в голове.

Перенесенные черепно-мозговые травмы тоже могут быть причиной головных болей утром. У человека спровоцирована ликвородинамика – ночью, во сне, мы не двигаемся, из-за этого она еще больше нарушается. Идет застой в головном мозге и возникает головная боль.

Перенесенные нейроинфекции могут стать причиной повышения внутричерепного давления и из-за этого после сна может болеть голова. Проснувшись, человек начинает двигаться, идет отток ликвора – спинномозговой жидкости, и черепное давление уменьшается. В результате стихает и головная боль.

Недосыпание тоже может вызвать с утра головную боль. Нашему организму, чтобы выспаться и нормально функционировать, необходимы восемь часов сна. Если спать меньше – для нашего тела это настоящий стресс. Повышается давление, ускоряется пульс и возникает головная боль.

Если же слишком много сна – для организма это тоже не хорошо. Ночной сон, продолжительностью более девяти часов, также может спровоцировать головную боль. Если слишком долго спать – снижается уровень серотонина, поэтому уменьшается приток крови к мозгу. Чтобы утром не болела голова, совет неврологов прост – спите не больше восьми часов.

Утром может болеть голова, если накануне человек употреблял алкогольные напитки. Это обычная реакция организма на интоксикацию. Вызвать головную боль может еще и храп и скрежет зубами.

Как избавиться от утренней головной боли

Игнорировать головную боль после сна нельзя. Ведь она может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Но иногда достаточно просто отрегулировать свой распорядок дня и хорошо высыпаться, и эта проблема исчезнет.

Прежде всего, нужно упорядочить свое спальное место. И позаботиться о правильной подушке. Помочь от боли в голове утром поможет простой валик, подложенный под шею. Его можно свернуть из махрового полотенца, чтобы шея во время сна не была согнута, а плечо не подпирало голову.

Проснувшись, следует сделать простую зарядку. Наименьшая физическая активность провоцирует выработку эндорфинов. Надо сесть на кровати и сделать несколько кивающих движений головы, не круговых, а взад-вперед, вправо-влево.

Кофе является венотоником. Поэтому выпитая утром чашечка этого напитка может лишить головной боли.

Впрочем, головная боль – это такой симптом, который может возникать при многих заболеваниях. Поэтому если предыдущие советы не помогают, следует обязательно обратиться к семейному врачу. А он уже направит к врачу-неврологу, который проведет все необходимые обследования.

Своевременная диагностика поможет установить причину возникновения головных болей. И назначить правильное излечение.