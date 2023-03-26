Сомнолог Дарья Пилипенко в комментарии украинскому информагентству рассказала, чем чреват для нашего здоровья переход на летнее время.

— Переход на летнее время имеет более негативные последствия, чем переход на зимнее. Потому что зимнее время более стандартное для нас, это наше биологическое время, — отмечает специалист.

По словам сомнолога, сбой на наших биологических часах (циркадном ритме) влияет на физиологические, химические и поведенческие процессы, психическую функциональность.

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Дарья Пилипенко рассказала, что, согласно результатам ряда исследований, когда человек просыпается в темноте, организм не понимает, который час суток. Кроме того, ухудшаются когнитивные процессы, память, снижается концентрация внимания.

Исследования, проведенные в Австралии и США показывают, что в первый понедельник после перевода часов количество ДТП увеличивается почти на 20%.

— Еще один негативный аспект летнего перевода времени – недосыпание. Ведь человек привык ложиться спать по старому времени, но просыпаться нужно по новому, — говорит Дарья.

По словам специалиста, это приводит к негативным последствиям для сердечно-сосудистых заболеваний, возрастают риски инсульта и инфаркта, поскольку частота сердечных сокращений увеличивается на 8-10%.

Кроме того, хронический недосып приводит к ожирению, диабету ІІ типа. Если человек уже имеет сопутствующие или хронические заболевания, он находится в группе риска именно из-за перевода часов.

Также сомнолог говорит, что переход на летнее время негативно влияет на подростков.

— Перевод времени увеличивает смещение фазы сна. В результате это влияет на эндокринную систему, в частности, на синтез половых гормонов, ведь в них активно участвует мелатонин – гормон сна, — говорит Дарья Пилипенко.

По ее словам, в зоне риска находятся и люди в возрасте от 60 лет. У 3% из них отмечаются проблемы с пищеварительной системой, нарушается ритм питания. Также наблюдаются проблемы с иммунной системой.

Кроме того, переход на зимнее время влияет и на эмоциональное состояние человека, потому что свет синтезирует гормон серотонин, который задает настроение, поддерживает эмоциональную стабильность.

— А если утром недостаточно света, то снижается синтез серотонина, ощущается хандра, особенно в первые дни и недели после перевода времени, — говорит Дарья.

Она отмечает, что на фоне утренней нехватки света и хронического недосыпа могут развиваться некоторые депрессивные расстройства, ухудшается самочувствие и эмоциональная выносливость. В результате в обществе увеличивается количество ссор, случаев раздражительности и скандалов, предупреждает сомнолог.