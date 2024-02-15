Середземноморська дієта вважається найздоровішим способом харчування. Однак у такого раціону також є недоліки.
Ряд досліджень показали, в чому мінуси середземноморської дієти.
Дорого та складно
Такий метод харчування дороговартісний. Оливкова олія, свіжа риба та інші інгредієнти роблять дієту дорожчою за інші. Про це пишуть в Public Health Nutrition.
Те ж саме дослідження показало, що перехід на цей раціон досить складний для тих, хто звик до традиційної європейської чи американської кухні.
Люди з регіонів без середземноморських традицій можуть зіткнутися з труднощами адаптації до великої кількості риби та свіжих салатів.
Недостатньо мікроелементів
Дослідження опубліковане в журналі Nutrients – показало, що обмеження кількості червоного м’яса у середземноморській дієті, може призвести до недостатнього споживання білка, особливо серед дітей та підлітків.
За даними дослідження у The European Journal of Clinical Nutrition, середземноморська дієта може призводити до дефіциту білка, кальцію та заліза.
Не вирішує головну проблему
Поліпшення якості харчування не розв’язує проблему переїдання. Саме воно є основною причиною ожиріння та інших захворювань.
Попри те, що середземноморська дієта вважається найоптимальнішим методом харчування, важливо враховувати її недоліки.
Джерела: Public Health Nutrition, Nutrients, The European Journal of Clinical Nutrition