Середземноморська дієта вважається найздоровішим способом харчування. Однак у такого раціону також є недоліки.

Ряд досліджень показали, в чому мінуси середземноморської дієти.

Дорого та складно

Такий метод харчування дороговартісний. Оливкова олія, свіжа риба та інші інгредієнти роблять дієту дорожчою за інші. Про це пишуть в Public Health Nutrition.

Зараз дивляться

Те ж саме дослідження показало, що перехід на цей раціон досить складний для тих, хто звик до традиційної європейської чи американської кухні.

Люди з регіонів без середземноморських традицій можуть зіткнутися з труднощами адаптації до великої кількості риби та свіжих салатів.

Недостатньо мікроелементів

Дослідження опубліковане в журналі Nutrients – показало, що обмеження кількості червоного м’яса у середземноморській дієті, може призвести до недостатнього споживання білка, особливо серед дітей та підлітків.

За даними дослідження у The European Journal of Clinical Nutrition, середземноморська дієта може призводити до дефіциту білка, кальцію та заліза.

Не вирішує головну проблему

Поліпшення якості харчування не розв’язує проблему переїдання. Саме воно є основною причиною ожиріння та інших захворювань.

Попри те, що середземноморська дієта вважається найоптимальнішим методом харчування, важливо враховувати її недоліки.

Джерела: Public Health Nutrition, Nutrients, The European Journal of Clinical Nutrition