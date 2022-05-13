Спосіб харчування впливає як фізичний, так і на психоемоційний стан людини. Про позитивний вплив на психічний стан чоловіків середземноморської дієти заявили австралійські фахівці.

Вони пов’язують її зі зменшенням проявів середньої та важкої депресії.

Експеримент тривав 12 тижнів. У ньому взяли участь 72 чоловіки віком від 18 до 25 років, у яких був клінічно підтверджений великий депресивний розлад середнього або важкого ступеня. Учасники надали інформацію про своє харчування. Потім половина чоловіків дотримувалися середземноморської дієти, решта – не змінювали харчування.

Через 12 тижнів стан учасників знову вивчили. У людей, які перейшли на середземноморську дієту, показник важкості депресії знизився. Крім цього, усі чоловіки на дієті заявили про поліпшення самопочуття.

Наразі науковці намагаються з’ясувати, з чим пов’язаний позитивний вплив.

Середземноморську дієту називають однією із найздоровіших. Для неї характерний високий вміст овочів, фруктів, цільних злаків та бобів, горіхів і насінин, оливкової олії та морепродуктів.

Крім того, у ній мало обробленого червоного м’яса, цукру та жирів.

Джерело: The American Journal of Clinical Nutrition