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Средиземноморскую диету связывают с уменьшением проявлений депрессии у мужчин

13 мая 2022, 21:39
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Средиземноморскую диету связывают с уменьшением проявлений депрессии у мужчин
Источник: Pixabay

Способ питания влияет как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние человека. О положительном влиянии на психическое состояние мужчин средиземноморской диеты заявили австралийские специалисты.

Они связывают ее с уменьшением проявлений средней и тяжелой депрессии.

Эксперимент длился 12 недель. В нем приняли участие 72 человека в возрасте от 18 до 25 лет, у которых было клинически подтверждено большое депрессивное расстройство средней или тяжелой степени. Участники предоставили информацию о своем питании. Затем половина мужчин соблюдали средиземноморскую диету, остальные — не меняли питание.

Через 12 недель состояние участников снова изучили. У людей, перешедших на средиземноморскую диету, показатель тяжести депрессии снизился. Кроме того, все мужчины на диете заявили об улучшении самочувствия.

Сейчас ученые пытаются выяснить, с чем связано положительное влияние.

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Средиземноморскую диету называют одной из самых здоровых. Для нее характерно высокое содержание овощей, фруктов, цельных злаков и бобов, орехов и семян, оливкового масла и морепродуктов.

Кроме того, в нем мало обработанного красного мяса, сахара и жиров.

Источник: The American Journal of Clinical Nutrition

Теги
Диета, Здоровое питание
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