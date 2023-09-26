Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Шеф-кухар оприлюднив раціон 70-річної Бріджит Макрон, який допомагає їй виглядати ровесницею чоловіка

26 Вересня 2023, 13:10
Валентина Андрейко журналістка
Бріджит Макрон
Джерело: Getty Images

Бріджит Макрон уникає популярних страв, щоб залишатися стрункою – про її дієту, що кидає виклик віку, розповів шеф-кухар Єлисейського палацу Гійом Гомес.

За його словами, перша леді Франції щодня з’їдає близько 10 видів фруктів і овочів, дотримуючись при цьому дієти, що складається з нежирного м’яса, салатів і риби.

– Єдина вимога до меню – 10 фруктів і овочів на день для неї і ніякої шкідливої їжі – для її чоловіка (її прохання, а не його), – каже Гомес.

Шеф-кухар уточнює, що до столу президента подають переважно французькі продукти, вироблені менш ніж за 100 км від Парижа.

Зараз дивляться

Дієтолог Паула Мі вважає, що, схоже, перша леді дотримується середземноморської дієти, що складається з овочів, фруктів, трав, горіхів, бобів і цільнозернових продуктів.

– В ідеалі й семи порцій фруктів та овочів на день – зазвичай, три фрукти та чотири овочі – достатньо для здоров’я, – каже Паула.

Але Бріджит наполягає на 10.

За словами шеф-кухаря Гомеса, Макрони балують себе також сиром і вином – класичне французьке додавання до будь-якої вечері.

Бріджит не тільки дотримується здорової дієти, а й, як з’ясувалося, займається спортом по пів години на день. Особистий тренер першої леді Пет Генрі розповів, що її здорове струнке тіло стало результатом занять пілатесом.

Бріджит часто критикували через 24-річну різницю у віці з її чоловіком Еммануелем Макроном, якому зараз 45 років.

Пара одружилася 2007 року, і за минулі роки Бріджит, здається, навіть помолодшала. У будь-якому разі вона виглядає ровесницею свого чоловіка.

Читайте також:
Єлизавета IIКоролівське меню: їжа королеви Єлизавети II, що дозволила їй бути активною до 96 років

Джерело: Express

Теги
Бріджит Макрон Дієта Франція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь