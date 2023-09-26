Бріджит Макрон уникає популярних страв, щоб залишатися стрункою – про її дієту, що кидає виклик віку, розповів шеф-кухар Єлисейського палацу Гійом Гомес.

За його словами, перша леді Франції щодня з’їдає близько 10 видів фруктів і овочів, дотримуючись при цьому дієти, що складається з нежирного м’яса, салатів і риби.

– Єдина вимога до меню – 10 фруктів і овочів на день для неї і ніякої шкідливої їжі – для її чоловіка (її прохання, а не його), – каже Гомес.

Шеф-кухар уточнює, що до столу президента подають переважно французькі продукти, вироблені менш ніж за 100 км від Парижа.

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Дієтолог Паула Мі вважає, що, схоже, перша леді дотримується середземноморської дієти, що складається з овочів, фруктів, трав, горіхів, бобів і цільнозернових продуктів.

– В ідеалі й семи порцій фруктів та овочів на день – зазвичай, три фрукти та чотири овочі – достатньо для здоров’я, – каже Паула.

Але Бріджит наполягає на 10.

За словами шеф-кухаря Гомеса, Макрони балують себе також сиром і вином – класичне французьке додавання до будь-якої вечері.

Бріджит не тільки дотримується здорової дієти, а й, як з’ясувалося, займається спортом по пів години на день. Особистий тренер першої леді Пет Генрі розповів, що її здорове струнке тіло стало результатом занять пілатесом.

Бріджит часто критикували через 24-річну різницю у віці з її чоловіком Еммануелем Макроном, якому зараз 45 років.

Пара одружилася 2007 року, і за минулі роки Бріджит, здається, навіть помолодшала. У будь-якому разі вона виглядає ровесницею свого чоловіка.

Джерело: Express