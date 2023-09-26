Бриджит Макрон избегает популярных блюд, чтобы оставаться стройной – о ее диете, бросающей вызов возрасту, рассказал шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес.

По его словам, первая леди Франции ежедневно съедает около 10 видов фруктов и овощей, сохраняя при этом диету, состоящую из нежирного мяса, салатов и рыбы.

— Единственное требование к меню — 10 фруктов и овощей в день для нее и никакой вредной еды — для ее мужа (ее просьба, а не его), — говорит Гомес.

Шеф-повар уточняет, что к столу президента подают в основном французские продукты, произведенные менее чем в 100 км от Парижа.

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Диетолог Паула Ми считает, что, похоже, первая леди придерживается средиземноморской диеты, состоящей из овощей, фруктов, трав, орехов, бобов и цельнозерновых продуктов.

— В идеале и семи порций фруктов и овощей в день – обычно три фрукта и четыре овоща – достаточно для здоровья, — говорит Паула.

Но Бриджит настаивает на 10.

По словам шеф-повара Гомеса, Макроны балуют себя также сыром и вином — классическое французское добавление к любому ужину.

Бриджит не только придерживается здоровой диеты, но и, как выяснилось, занимается спортом по полчаса раз в день. Личный тренер первой леди Пэт Генри рассказал, что ее здоровое стройное тело стало результатом занятий пилатесом.

Бриджит часто критиковали из-за 24-летней разницы в возрасте с ее мужем Эммануэлем Макроном, которому сейчас 45 лет.

Пара поженилась в 2007 году, и за прошедшие годы Бриджит, кажется, даже помолодела. Во всяком случае она выглядит ровесницей своего мужа.

Источник: Express