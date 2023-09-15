Вакцини, якими щеплять українців, у тому числі, дітей, містять декілька компонентів.

Фахівці МОЗ детально розказують про кожен з них, щоб зняти напруженість у людей і недовіру до цих незамінних препаратів у боротьбі з інфекційними і вірусними хворобами.

У МОЗ наголошують: усі компоненти вакцин виконують певні функції, аби препарат був дієвим та безпечним упродовж усього терміну використання.

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Без цих складових вакцини були б непридатними до масового застосування.

Антибіотики й стабілізатори

Вони найчастіше використовуються у вакцинах. Перші (найчастіше, неоміцин, стрептоміцин) пригнічують ріст непотрібних бактерій під час виробництва вакцин. Другі – желатин, цукри – допомагають вакцині залишатися стабільною й не псуватися упродовж усього терміну придатності.

Ад’юванти

Це загальна назва речовин, які відповідають за посилення імунної відповіді. Зазвичай додають оксиди чи солі алюмінію. До речі, їх використовують і в дитячому харчуванні. Вони не становлять жодної загрози.

Речовини для знешкодження токсинів

Вакцини проти кашлюка, дифтерії та правця найчастіше містять такі речовини. Зазвичай, це – формалін. Але його доза у вакцинах настільки мізерна, що не вплине навіть на організм немовляти.

Продукти генетичної інженерії

Методи генетичної інженерії справді застосовуються у виробництві низки вакцин (наприклад, проти гепатиту В, ротавірусної інфекції чи ВПЛ-інфекції) та у створенні векторних або на основі нуклеїнових кислот вакцин (наприклад, проти Covid-19) Але вони ніяк не можуть стати частиною наших хромосом чи змінити їх. Усі страхи відносно цього абсолютно безпідставні.

Солі ртуті

Знов таки, не варто одразу лякатися. Це – консервант, що запобігає псуванню вакцин. З організму людини солі ртуті виводяться за 3-7 днів. І у вакцинах міститься ніяк не токсична доза.

Складові клітин середовища для вирощування вірусів для вакцин

Дійсно, культуру клітин чи курячі ембріони (яйця) використовують для вирощування вірусів. Та навряд чи цілі та живі клітини можуть потрапити у вакцини, які проходять низку очищень.

Фахівці нагадують, що всі вакцини, які використовуються, зокрема, і в Україні, пройшли тривалі й детальні дослідження, які підтвердили їхню безпечність.

Джерело: Центр громадського здоров’я