Вакцины, которыми прививают украинцев, в том числе, детей содержат несколько компонентов.

Специалисты Минздрава подробно рассказывают о каждом из них, чтобы снять напряженность у людей и недоверие к этим незаменимым препаратам в борьбе с инфекционными и вирусными болезнями.

В Минздраве отмечают: все компоненты вакцин выполняют определенные функции, чтобы препарат был действенным и безопасным в течение всего срока использования.

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Без этих составляющих вакцины были бы непригодными к массовому применению.

Антибиотики и стабилизаторы

Они чаще всего используются в вакцинах. Первые (чаще всего, неомицин, стрептомицин) подавляют рост ненужных бактерий при производстве вакцин. Вторые — желатин, сахара — помогают вакцине оставаться стабильной и не портиться на протяжении всего срока годности.

Адъюванты

Это общее название веществ, отвечающих за усиления иммунного ответа. Обычно добавляют оксиды или соли алюминия. Кстати, их используют и в детском питании. Они не представляют никакой угрозы.

Вещества для обезвреживания токсинов

Вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка чаще всего содержат такие вещества. Обычно, это — формалин. Но его доза в вакцинах настолько мизерная, что не повлияет даже на организм младенца.

Продукты генетической инженерии

Методы генетической инженерии действительно применяются в производстве ряда вакцин (например, против гепатита В, ротавирусной инфекции или ВПЧ-инфекции) и в создании векторных или на основе нуклеиновых кислот вакцин (например, против Covid-19). Но они никак не могут стать частью наших хромосом или изменить их. Все страхи относительно этого абсолютно безосновательны.

Соли ртути

Опять же, не стоит сразу пугаться. Это — консервант, предотвращающий порчу вакцин. Из организма человека соли ртути выводятся за 3-7 дней. И в вакцинах содержится никак не токсичная доза.

Составляющие клеток среды для выращивания вирусов для вакцин

Действительно, культуру клеток или куриные эмбрионы (яйца) используют для выращивания вирусов. Но вряд ли целые и живые клетки могут попасть в вакцины, которые проходят ряд очисток.

Специалисты напоминают, что все вакцины, которые используются, в частности, и в Украине, прошли длительные и детальные исследования, которые подтвердили их безопасность.

Источник: Центр громадського здоров’я