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Що робити, коли згорів на сонці: дієві засоби

20 Червня 2023, 13:28
Анна Голішевська редакторка стрічки
Опіки
Джерело: Unsplash

Після відпочинку на пляжі шкіра може сильно почервоніти або покритися пухирями. Адже заробити сонячний опік просто – достатньо трохи більше дозволеного побути на пляжі та не використовувати сонцезахисні засоби. Що робити, коли згорів на сонці, і як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Що робити, коли згорів на сонці: поради експерта

У таких випадках дерматолог Катерина Бакіко радить якнайшвидше піти з місця, де є багато прямого сонця. Наприклад, у тінь або приміщення. Далі необхідно слідувати покроковій інструкції:

  1. Охолодіть шкіру прохолодним душем, ванною або вологим рушником (стежте, щоб ви не перемерзли).
  2. Нанесіть легкий гель, крем або спрей після засмаги.
  3. Пийте багато води, щоб охолодитися і запобігти зневодненню.
  4. Прийміть знеболювальні засоби, (парацетамол або ібупрофен при будь-якому болю).
  5. Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки шкіра повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем.
  6. Зверніться до лікаря при занедужанні, появі гарячки, пухирів.

Що не можна робити, коли згорів на сонці: повний список

Лікарка виділяє такі основні заборони:

  1. Не змащуйте сонячні опіки тим, що заважає тепловіддачі. Часто це роблять за допомогою жирних засобів. Наприклад, вазеліном, сметаною, борсучим жиром, жирним кремом. Це може поглибити опік.
  2. Уникайте додаткових хімічних подразнень місця опіку. Не треба лити спирт, сечу, спиртовий розчин йоду, розчин чистотілу, оцет, сипати сіль. Бо зробите опік ще більшим.
  3. Не кладіть лід або пакети з льодом на обгорілу сонцем шкіру. Слід охолоджувати опік прохолодною проточною водою.
  4. Якщо утворились пухирі, не здирайте покришку, не лопайте їх. Адже це біологічна стерильна мембрана, порушуючи її ви можете занести інфекцію.
  5. Не дряпайте і не намагайтеся видалити шкіру, яка лущиться після опіку, це може додатково її поранити.
  6. Не надягайте обтягувальний одяг на обгорілу сонцем шкіру, бо він буде її подразнювати.
  7. Якщо у вас вже є ознаки сонячного опіку, наприклад, почервоніння шкіри, не засмагайте більше, навіть на другий день. Важливо сильно берегтись сонця.
  8. Не слід нехтувати змінами родимок на шкірі після сонячних опіків. Зверніться до дерматолога за дерматоскопією, аби не пропустити рак шкіри. Поява раку чітко залежить від впливу сонця.
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