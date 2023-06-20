Після відпочинку на пляжі шкіра може сильно почервоніти або покритися пухирями. Адже заробити сонячний опік просто – достатньо трохи більше дозволеного побути на пляжі та не використовувати сонцезахисні засоби. Що робити, коли згорів на сонці, і як собі допомогти – читайте в матеріалі.

Що робити, коли згорів на сонці: поради експерта

У таких випадках дерматолог Катерина Бакіко радить якнайшвидше піти з місця, де є багато прямого сонця. Наприклад, у тінь або приміщення. Далі необхідно слідувати покроковій інструкції:

Охолодіть шкіру прохолодним душем, ванною або вологим рушником (стежте, щоб ви не перемерзли). Нанесіть легкий гель, крем або спрей після засмаги. Пийте багато води, щоб охолодитися і запобігти зневодненню. Прийміть знеболювальні засоби, (парацетамол або ібупрофен при будь-якому болю). Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки шкіра повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем. Зверніться до лікаря при занедужанні, появі гарячки, пухирів.

Що не можна робити, коли згорів на сонці: повний список

Лікарка виділяє такі основні заборони: