Після відпочинку на пляжі шкіра може сильно почервоніти або покритися пухирями. Адже заробити сонячний опік просто – достатньо трохи більше дозволеного побути на пляжі та не використовувати сонцезахисні засоби. Що робити, коли згорів на сонці, і як собі допомогти – читайте в матеріалі.
Що робити, коли згорів на сонці: поради експерта
У таких випадках дерматолог Катерина Бакіко радить якнайшвидше піти з місця, де є багато прямого сонця. Наприклад, у тінь або приміщення. Далі необхідно слідувати покроковій інструкції:
- Охолодіть шкіру прохолодним душем, ванною або вологим рушником (стежте, щоб ви не перемерзли).
- Нанесіть легкий гель, крем або спрей після засмаги.
- Пийте багато води, щоб охолодитися і запобігти зневодненню.
- Прийміть знеболювальні засоби, (парацетамол або ібупрофен при будь-якому болю).
- Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки шкіра повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем.
- Зверніться до лікаря при занедужанні, появі гарячки, пухирів.
Що не можна робити, коли згорів на сонці: повний список
Лікарка виділяє такі основні заборони:
- Не змащуйте сонячні опіки тим, що заважає тепловіддачі. Часто це роблять за допомогою жирних засобів. Наприклад, вазеліном, сметаною, борсучим жиром, жирним кремом. Це може поглибити опік.
- Уникайте додаткових хімічних подразнень місця опіку. Не треба лити спирт, сечу, спиртовий розчин йоду, розчин чистотілу, оцет, сипати сіль. Бо зробите опік ще більшим.
- Не кладіть лід або пакети з льодом на обгорілу сонцем шкіру. Слід охолоджувати опік прохолодною проточною водою.
- Якщо утворились пухирі, не здирайте покришку, не лопайте їх. Адже це біологічна стерильна мембрана, порушуючи її ви можете занести інфекцію.
- Не дряпайте і не намагайтеся видалити шкіру, яка лущиться після опіку, це може додатково її поранити.
- Не надягайте обтягувальний одяг на обгорілу сонцем шкіру, бо він буде її подразнювати.
- Якщо у вас вже є ознаки сонячного опіку, наприклад, почервоніння шкіри, не засмагайте більше, навіть на другий день. Важливо сильно берегтись сонця.
- Не слід нехтувати змінами родимок на шкірі після сонячних опіків. Зверніться до дерматолога за дерматоскопією, аби не пропустити рак шкіри. Поява раку чітко залежить від впливу сонця.